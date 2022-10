﻿Can Merey nach 19 Jahren zurück in Deutschland: „Berlin, wie haste Dir verändert!“

Nach fast 20 Jahren als Korrespondent in Indien, der Türkei und in den USA kehrt Can Merey nach Berlin zurück. Er arbeitet seit dem 1. Oktober als Reporter für das RedaktionsNetzwerk Deutschland. Wie er in der Hauptstadt aufgenommen wurde, schildert Merey in einem persönlichen Bericht.

Can Merey WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket