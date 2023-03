Berliner Jusos klar gegen Koalition mit CDU: „rassistisch“ und „reaktionär“

Müllsammelaktion: So viele Teilnehmer wie noch nie in der Stadt Plön

So viele Saubermänner und Sauberfrauen gab es in Plön noch nie. Rund 200 Menschen waren bei der Müllsammelaktion dabei, die am Sonnabend in vielen Kommunen im Kreis Plön gestartet wurde. Das lag auch an einer besonderen Gruppe von Teilnehmern.