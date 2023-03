Koalitionsverhandlungen von CDU und SPD in Berlin gestartet: „Fangen richtig motiviert an“

SPD tritt in Hartenholm nicht wieder an – Bürgermeisterin Büge hört auf

Jahrzehntelang bestimmte die SPD in der Hartenholmer Gemeindevertretung die Geschicke des Dorfes maßgeblich mit. Doch zur Kommunalwahl am 14. Mai tritt die Partei nicht wieder an. Und Ingeburg Büge von der Freien Wählergemeinschaft will nicht länger Hartenholmer Bürgermeisterin bleiben. Die Gründe.