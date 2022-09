Eigentlich sollte der Aufsichtsrat des Verkehrsverbunds Berlin-Brandenburg am Donnerstag über eine Berliner Nachfolgelösung für das 9-Euro-Ticket abstimmen. Doch jetzt droht die Sitzung auszufallen - und der Plan, das vergünstigte Verkehrsticket zum 1. Oktober einzuführen, zu scheitern.

Nachfolgelösung für 9-Euro-Ticket in Berlin droht zu scheitern

Berlin. Die Pläne, am Donnerstag eine Berliner Nachfolgeregelung für das 9-Euro-Ticket auf den Weg zu bringen, drohen einem Medienbericht zufolge zu scheitern. Gegen die Durchführung der notwendigen Aufsichtsratssitzung des Verkehrsverbunds Berlin-Brandenburg (VBB) legte der Landrat von Märkisch-Oderland, Gernot Schmidt (SPD), nach Informationen des „Tagesspiegel“ förmlich Einspruch ein. Er bezweifele die Dringlichkeit der Sitzung. Hintergrund sei offenbar, dass die Beschlussvorlage erst am Nachmittag von der VBB-Aufsichtsratsvorsitzenden und Berliner Mobilitätsstaatssekretärin Meike Niedbal verschickt wurde, berichtet die Zeitung.

In Brandenburg hatte es zuvor bereits Kritik an einem länderübergreifenden Ticket gegeben. Die Alternative könnte ein Ticket sein, das für die Übergangszeit von drei Monaten nur in Berlin gilt, bis das von der Bundesregierung angekündigte bundesweite Nachfolgeticket zu haben ist. Schmidt sagte auf Anfrage des „Tagesspiegel“ lediglich, er äußere sich nicht zu Interna des VBB-Aufsichtsrates.

„Donnerstag ist der Tag, an dem die Entscheidung fallen muss“

Der Eilbeschluss wäre nötig, um den von Berlins Regierender Franziska Giffey (SPD) angekündigten Zeitplan einzuhalten, das neue Berliner Ticket – Berichten zufolge soll es 29 Euro kosten – zum 1. Oktober 2022 einzuführen. „Donnerstag ist der Tag, an dem die Entscheidung darüber fallen muss“, hatte Giffey bereits am Dienstag gesagt. Das sei nicht zuletzt für die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) und die S-Bahn wichtig, damit das neue Ticket am 1. Oktober angeboten werden könne. „Denn unsere Verkehrsbetriebe brauchen Vorbereitungszeit.“

Zu Details wie dem Preis oder dem Geltungsbereich machte Giffey keine Angaben. Die Beratungen seien interne Gespräche gewesen, deren Gelingen davon abhänge, dass das Thema zunächst mit den Partnern ausdiskutiert werde.

RND/seb/dpa