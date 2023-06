Berlin verweigert erneut Auskunft zum Wasserverbrauch von Unternehmen

Am Wasserhahn in einer Küche wird ein Trinkglas mit Leitungswasser befüllt: Die Berliner Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt will nicht verraten, welche industriellen Nutzer in der Hauptstadt das meiste Wasser verbrauchen. (Symbolbild)

© Quelle: Patrick Pleul/zb/dpa