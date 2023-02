Erneute Wahlpanne in Berlin: offenbar ungezählte Briefwahlstimmen entdeckt

Berlin/Hannover. In Berlin hat es bei der Wiederholungswahl für Abgeordnetenhaus und Bezirksverordnetenversammlung am Sonntag offenbar erneut eine Panne gegeben. Hunderte Briefwahlstimmen im Bezirk Lichtenberg seien nicht ausgezählt worden, berichtet der „Spiegel“.

Gegenüber dem Nachrichtenmagazin sagte Landeswahlleiter Stephan Bröchler, dass der Vorgang „intern geklärt“ werden solle. Man werde die Stimmen nun auszählen und nach Entscheidung des Bezirkswahlausschusses im endgültigen Wahlergebnis berücksichtigen.

Wahl in Berlin: Landeswahlleiter prüft Neuauszählung wegen knappen SPD-Vorsprungs Wegen des sehr knappen Vorsprungs der SPD prüft der Landeswahlleiter nun eine Neuauszählung © Quelle: dpa

Laut dem Bericht seien gut 450 Briefwahlstimmen wegen eines Logistikproblems nicht gezählt worden. Die Stimmen seien nicht rechtzeitig durch die Post zugestellt worden. Laut dem Bezirkswahlamt sollen die Stimmen innerhalb dieser Woche ausgezählt werden. Bereits vor der Wahl hatte Landeswahlleiter Bröchler auf logistische Schwierigkeiten wegen des Poststreiks hingewiesen, aber eine möglichst „reibungsarme Wahl“ versprochen.

Berliner Wahlpanne könnte der SPD noch Kopfzerbrechen bereiten

Auch wenn es sich nur um wenige Hundert Stimmen handelt, könnten sie das Wahlergebnis nochmals auf den Kopf stellen. Denn aktuell hat die SPD unter der Regierenden Bürgermeisterin Franziska Giffey nur einen hauchdünnen Vorsprung von 105 Stimmen auf die Grünen, einen der derzeitigen Koalitionspartner. Giffey hatte nach der Wahl erklärt, dass man in Berlin weiter im Linksbündnis regieren wolle – mit der SPD als Führungspartei. Aktuell haben sowohl Grüne als auch Sozialdemokraten 34 Sitze in der Abgeordnetenversammlung.

Sollten die Grünen durch die bisher nicht ausgezählten Stimmen noch an der SPD vorbeiziehen, stünde wohl auch die Zukunft Giffeys auf dem Spiel. Ihre Partei wolle sowohl mit dem Wahlsieger CDU als auch mit den aktuellen Koalitionspartnern in Sondierungsgespräche gehen, erklärte Giffey am Montag nach einer Sitzung des SPD-Landesvorstands.

Bleibt Franziska Giffey an der Spitze der Berlin-SPD?

„Meine Partei hat mir heute im Bundesvorstand Rückendeckung gegeben, und der Landesvorstand hat das auch getan“, sagte Giffey am Montag zur Frage eines möglichen Rücktritts. „Wenn die Partei anderer Meinung ist, dann habe ich heute auch deutlich gemacht, dass ich nicht an meinem Amt klebe“, sagte sie. „Aber der Auftrag, den sowohl der Bundesvorstand als auch der Landesvorstand ausgesprochen hat, ist ein anderer.“

Bei der Wiederholung der Abgeordnetenhauswahl am Sonntag war die CDU in der Hauptstadt mit 28,2 Prozent mit Abstand die stärkste Partei geworden. SPD und Grüne erreichten jeweils rund 18,4 Prozent. Rein rechnerisch hat nach der Abgeordnetenhauswahl die bisherige Koalition aus SPD, Grünen und Linken eine Mehrheit, aber auch die Varianten CDU und Grüne sowie CDU und SPD.

