Wähl noch einmal, Berlin

Berlin. In Berlin gibt es nichts, was es nicht gibt – im Positiven wie im Negativen. Im vergangenen Jahr hat der Verfassungsgerichtshof Berlin-Brandenburg der Hauptstadt eine weitere Premiere verschafft, auf die alle Beteiligten gerne verzichtet hätten: Zum ersten Mal muss eine komplette Landtagswahl wiederholt werden. Die Abgeordnetenhauswahl 2021, die parallel zur Bundestagswahl stattfand, war wegen zahlreicher Pannen und „schwerer systemischer Fehler“ ungültig.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dass es diesmal technisch klappt, ist wahrscheinlich: Auch die Hauptstadtverwaltung ist lernfähig, es gibt mehr Wahlhelfende und mehr Wahlkabinen. Zudem fallen die Corona-Schutzmaßnahmen weg, die 2021 zu geringerer Kapazität in und langen Schlangen vor den Wahllokalen geführt hatten.

Gleiche Themen im Wahlkampf wie schon 2021

Zumal dürfte die Wahlbeteiligung sinken: Die Bundestagswahl wird in Berlin nicht komplett wiederholt, sondern voraussichtlich nur in einzelnen Wahlbezirken und zu einem späteren Zeitpunkt. Und viele Berlinerinnen und Berliner nehmen den Wiederholungswahlkampf im Winter eher stoisch hin.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Themen haben sich gegenüber 2021 nicht sehr verändert: Wieder geht es um Sicherheit, Mieten und Verkehr. Nach den Ausschreitungen in der Neujahrsnacht sagte der Oppositionsführer und CDU-Spitzenkandidat Kai Wegner, Berlin habe „365 Tage im Jahr ein Sicherheitsproblem“. Die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) versprach auf einem „Gipfel gegen Jugendgewalt“ mehr Geld und bessere Konzepte – Konkreteres nach der Wahl.

Die Wohnungsnot und die Mietenexplosion sorgen weiter für Streit in der rot-grün-roten Koalition. Knapp 60 Prozent stimmten 2021 bei einem Volksentscheid 2021 für die Enteignung großer Wohnungskonzerne, über die Frage einer möglichen Umsetzung berät noch bis zum Frühjahr eine Expertenkommission. Giffey sagte im Wahlkampf, ihr würde die Idee der Enteignung grundsätzlich widerstreben. Grünen-Spitzenkandidatin Bettina Jarasch ist vom Konzept nicht überzeugt, würde einem Gesetz aber dennoch zustimmen. Die Linke mit ihrem Spitzenkandidaten und Kultursenator Klaus Lederer ist ohne Wenn und Aber dafür.

Kürzlich kündigte der Wohnungskonzern Vonovia an, wegen der hohen Kosten in diesem Jahr auf Neubau zu verzichten. Lederer sagte dazu: „Wenn wir bauen wollen, dann müssen wir auf das setzen, was wir in der Hand haben, das sind die öffentlichen Wohnungsbaugesellschaften, und wir müssen vergesellschaften, um im Bestand die Mieten zu senken.“

Hauptstadt-Radar Der Newsletter mit persönlichen Eindrücken und Hintergründen aus dem Regierungsviertel. Immer dienstags, donnerstags und samstags. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Dauerthema Verkehr

Die Verkehrspolitik ist in einer staugeplagten Metropole immer Thema – hier schießen sich CDU, FDP und AfD besonders auf die Grüne Jarasch ein, die im aktuellen Senat das Verkehrsressort verantwortet. CDU-Spitzenmann Kai Wegner wirft Jarasch vor, eine Politik zur Vernichtung der Parkplätze zu fahren – ein schwarz-grünes Zusammengehen nach der Wahl ist in Berlin eher unwahrscheinlich.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Kurz vor der Wahl ließ Jarasch erneut die frühere Prachtmeile Friedrichstraße für den Autoverkehr sperren, anscheinend unabgestimmt mit ihrer Regierenden Bürgermeisterin Giffey. Die sagte zu den eilig auf der Fahrbahn aufgestellten Sitzbänken aus Holz, das sei einer Weltstadt nicht würdig. Allerdings würde sie es auch nicht befürworten, „dass dort wieder Autos durchbrausen“. Von „brausen“ konnte in der Friedrichstraße ohnehin nicht die Rede sein, eher von einem Dauerstau.

Die Friedrichstraße ist zwischen Französische Straße und Leipziger Straße für den Autoverkehr gesperrt. © Quelle: IMAGO/Bernd Friedel

Giffey wiederum schreibt sich selbst zugute, mit dem berlinweit gültigen 29-Euro-Monatsticket als erstes Bundesland für ein günstiges Angebot für den Nahverkehr gesorgt zu haben. Dass ausgerechnet in der Vorwahlzeit mehrere zentrale Bahnlinien teils monatelang unterbrochen sind, wirkt sich wiederum negativ auf Jaraschs Bilanz aus.

Welche Parteien auch immer den neuen Senat nach der Wahl stellen, sie sind nur für knapp drei Jahre gewählt. Denn eine Wiederholungswahl eröffnet keine neue Legislaturperiode, sondern gilt nur für den 2021 begonnenen Wahlzeitraum. Das gab es auch noch nie.