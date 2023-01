﻿Berlin-Wahl: Franziska Giffey mit dem Rücken zur Wand

Berlin. Wahlkampf im Winter, das bedeutet Wollmützenzeit. Mit knallroten Kopfbedeckungen stehen die SPD-Wahlhelferinnen und ‑Wahlhelfer in der Fußgängerzone in Berlin-Charlottenburg. Die Genossinnen und Genossen haben ihren Stand direkt vor Karstadt aufgebaut, rechts wirbt ein christlicher Missionar mit Gratiskalendern, links steht die „Querdenker“-Partei Die Basis. Wahlkampf im Winter, das bedeute kurze, knappe Gespräche, sagt ein Mützenträger aus dem Ortsverein, „die Leute bleiben nicht so lange stehen“. Und immer mal wieder falle auch der Satz: „Ihr habt uns das Ganze doch eingebrockt.“

Knapp 2,5 Millionen Wahlberechtigte in Berlin müssen am 12. Februar wieder an die Urnen, weil das Verwaltungsgericht die Abgeordnetenhauswahl 2021 für ungültig erklärt hat. Zu gravierend waren die Mängel: Fehlende und falsche Stimmzettel, lange Schlangen vor einer Reihe von Wahllokalen bis weit nach 18 Uhr. Dass die Berlin-Wahlen mit der Bundestagswahl und einer Mietenvolksabstimmung zusammengelegt waren, überforderte das System. Dass wegen des zeitgleich stattfindenden Berlin-Marathons viele Straßen weiträumig abgesperrt waren, erschwerte die Rettungsversuche zusätzlich.

Landesverfassungsgericht: Berlin-Wahl muss komplett wiederholt werden Mit großer Spannung haben Politik und Bevölkerung auf das Urteil des Verfassungsgerichtshofs geschaut. © Quelle: dpa

Im Winter findet nun, immerhin, kein Marathon statt. Am 12. Februar wird nur im Olympiastadion Hertha BSC beim Bundesliga-Heimspiel gegen Mönchengladbach vermutlich weiter Richtung Unterhaus taumeln. In Charlottenburg ist nun Franziska Giffey aufgetaucht, ohne Mütze, dafür aber in einem knallroten Mantel mit weißem Schal. Die Ex-Familienministerin und Ex-Doktorin ist seit der Chaoswahl Regierende Bürgermeisterin in einem rot-grün-roten Bündnis. Vor ihrem Ausflug in die Bundespolitik war sie Bezirksbürgermeisterin in Neukölln. Das gibt ihr bis heute ausreichende Street-Credibility und Bekanntheit, dass auch an diesem grauen Samstag die Schlange für Selfies mit der Regierenden lange Zeit nicht kürzer wird. Eine Ukrainerin mit gelb-blauem Anstecker an der Jacke dankt Giffey für die Aufnahme von Zehntausenden Geflüchteten während des vergangenen Jahres. Die Regierende lächelt erfreut.

Kann Giffey dem Druck standhalten?

Giffey gibt die Landesmutter. Kritik kontert sie pädagogisch. Als sie ein Passant auf die bescheidene wirtschaftliche Lage der Hauptstadt anspricht, antwortet sie: „Ich finde es schade, dass Sie das Negative so betonen.“ Als eine Rentnerin an Krücken auf sie zustürmt und ruft: „Was tun Sie eigentlich für die Senioren?“, fragt Giffey zurück: „Haben Sie den Energiezuschuss bekommen? Haben Sie Wohngeld beantragt?“

Auf der Frankfurter Allee stehen Wahlplakate zur anstehende Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus. © Quelle: Christophe Gateau/dpa

Am meisten aber arbeitet sie sich an der CDU ab. Deren Oppositionsführer Kai Wegner hat die Regierende in den Umfragen überholt, doch der Law-and-Order-Mann strauchelt. Nachdem in der Neujahrsnacht die Berliner Brennpunktkieze brannten, Einsatzkräfte mit Böllern und Raketen attackiert wurden, sah die Opposition ihre Chance gekommen, das Linksbündnis im Roten Rathaus für den Kontrollverlust verantwortlich zu machen. Doch die CDU schoss über das Ziel hinaus. Parteichef Friedrich Merz nannte Jungs mit Migrationshintergrund, die in der Schule Probleme machten, „kleine Paschas“, Wegners Berlin-CDU wollte, um ihre Herkunft festzustellen, als Teil eines langen Fragenkatalogs die Vornamen der Festgenommenen der Neujahrsnacht abfragen – genau wie die AfD.

Giffey hingegen tat das, was sie auch schon als Neuköllner Bezirksbürgermeisterin ausgezeichnet hat: Sie besuchte Polizeistationen und Feuerwachen in den Kiezen, redete mit den Leuten und lud schließlich kurzfristig zum „Gipfel gegen Jugendgewalt“ ins Rote Rathaus. Nach zwei Stunden präsentierte sie die Ergebnisse: Mehr Sozialarbeit, mehr Räume, mehr Polizei, mehr Geld – Genaueres nach der Wahl.

Bei ihrer kurzen Rede am Wahlstand sagt Giffey, was sie in diesen Tagen immer sagt: „Berliner ist, wer sich für die Stadt einsetzt und sich an die Regeln hält – unabhängig vom Vornamen.“ Die Selfieschlange wird da noch ein bisschen länger.

„Berlin, du musst endlich funktionieren“

Die CDU hingegen beschwört eine Wechselstimmung, die im grauen Januarniesel nur schwer an Dynamik gewinnt. Auf ihren Plakaten steht „Berlin, du musst endlich funktionieren.“ Das ist schon ziemlich passiv-aggressiv für eine Stadt, die seit Jahrzehnten vor allem diejenigen anzieht, die nicht so funktionieren wollen, wie man das zu Hause von ihnen erwartet. Andererseits funktioniert in diesen Wahlwiederholungswochen noch nicht einmal mehr das, worauf Berlin zu Recht stolz sein kann: Sein eng getakteter öffentlicher Nahverkehr. Erst sorgt eine Hochhaus-Baustelle auf dem Alexanderplatz dafür, dass eine der wichtigsten U-Bahnlinien noch bis nach den Sommerferien gesperrt bleibt. Dann saniert die S-Bahn wochenlang den Nord-Süd-Tunnel und zu guter Letzt wird eine weitere U-Bahnlinie wegen Lärmschutzarbeiten ebenfalls wochenlang gesperrt.

Wegner aber duelliert sich mit der grünen Verkehrssenatorin Bettina Jarasch lieber über ihre Forderung nach Tempo 30 als Regelgeschwindigkeit in der Stadt. Eine schwarz-grüner Senat scheint da zurzeit ziemlich illusorisch.

Parteichef Merz und vor allem sein aus Berlin stammender Generalsekretär Mario Czaja halten nicht viel von dem taumelnden Hauptstadt-Landesverband. Spitzenkandidat Wegner wiederum holt sich Hilfe, wo immer er sie herbekommen kann: An einem Wochenende isst er mit Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther öffentlich Currywurst gegenüber vom KaDeWe und fordert am nächsten Tag den Parteiausschluss von Hans-Georg Maaßen. Am Ende der Woche wiederum kommt Merz nach Neukölln, Wegner muss folgen.

Giffey vs. Merz

Giffey nennt den Termin im Gemeinschaftshaus Gropiusstadt „populistisch und durchschaubar“. Auf Twitter schreibt sie: „Die Masche ist bekannt: Erst spalten und hetzen, dann wieder relativieren. Mit diesem Muster macht die CDU Positionen der Rechten salonfähig.“ Sie sei sich sicher, „dass die Neuköllner den Besuch der Herren Merz und Wegner entsprechend einordnen werden“. Das hat aus dem Mund der früheren Bezirksbürgermeisterin schon starke Kiezverbot-Vibes.

Bei der CDU kommt das so an: Giffey ist dünnhäutig geworden. Die SPD fürchtet den Machtverlust. Dabei ist das wahrscheinlichste Ergebnis dieser Wahlwiederholung, dass alles so bleibt, wie es ist. Als wäre nüscht jewesen. Dafür muss Giffey nur auf dem zweiten Platz hinter Wegner landen. Zusammen mit Grünen und Linken hat sie wahrscheinlich weiter eine Mehrheit.

Fällt Giffey aber hinter die Grünen auf den dritten Platz zurück, müsste sie gehen – und alles würde kompliziert. Schwarze und Grüne trennt in Berlin weit mehr als anderswo, und auch die SPD würde in einer Welt nach der bürgerlichen Giffey eher weiter nach links rücken als auf die CDU zugehen.

Im Gemeinschaftshaus Gropiusstadt zwischen den grauen Wohnhochhäusern der Trabantenstadt ganz im Süden Neuköllns spricht Friedrich Merz vor einem zugewandten Publikum. Die Junge Union ist stark vertreten, ansonsten ist die vorherrschende Haarfarbe Grau. Merz’ Berlin-Kritik kommt routiniert: Die Stadt sei „miserabel regiert“, ruft er. „Die Leute nehmen wahr, dass Berlin nicht in der Lage ist, einen Flughafen zu bauen, eine Wahl zu organisieren, aber Polizei und Feuerwehr werden hier wie Abschaum behandelt.“

Die CDU und das Streitthema Migration

Von seiner „Pascha“-Aussage rückt Merz nicht ab, aber er setzt einen anderen Schwerpunkt: „Wir brauchen einen gesellschaftlichen Zusammenhalt, der wird nicht ausschließlich mit Biodeutschen zu ermöglichen sein“, tastet er sich heran. „Diejenigen, die seit Jahrzehnten zu uns kommen, müssen Teil dieses Zusammengehörigkeitsgefühls sein.“ Die Silvesterrandalierer hätten das zerstört.

Merz dankte den Gastronomen von der Neuköllner Sonnenallee, die am Anfang der Woche Einsatzkräften Menüs für einen Euro angeboten hatten. Das sei eine vorbildliche Aktion gewesen.

Wann er denn endlich aufhöre, zwischen „Deutschen“ und „Deutschen mit Migrationshintergrund“ zu unterscheiden, wird Merz von zwei Streetworkern gefragt. „Das tun wir ab jetzt. Ab sofort“, antwortet Merz knapp. Es gibt warmen Applaus für diese Selbstverständlichkeit.

Wegner formuliert schärfer: „In Berlin werden Probleme nicht benannt, und deswegen werden sie immer schlimmer.“ Er verteidigt die Vornamen-Abfrage der Silvestertatverdächtigen: „Wir müssen den Hintergrund kennen, um Straftäter richtig anzusprechen.“

Enttäuschung in der Hauptstadt

Die beiden Straßensozialarbeiter, Micky und Kubilay vom Verein Gangway, sind nach der Veranstaltung wenig überzeugt: „Das übergreifende Problem ist Männlichkeit, dazu kommen soziale Probleme. Die CDU sagt einerseits auf unsere Frage, dass der Migrationshintergrund keinen Unterschied mehr mache. Dann aber besteht sie dennoch darauf, dass Migration das Problem sei.“

Geschlossene Bibliothek in Berlin-Gropiusstadt. © Quelle: Jan Sternberg/RND

Hinter dem Gemeinschaftshaus befindet sich eine Stadtteilbibliothek, sie ist fast der einzige öffentliche Raum für Jugendliche im Viertel. Sie ist geschlossen, seit Dezember schon und noch bis zum 19. Februar. „Aufgrund von Wahlvorbereitungen“ steht auf einem Zettel am Fenster. So trägt die Berliner Wahlwiederholung auch noch dazu bei, dass Jugendlichen die letzten Räume genommen werden.

In Charlottenburg eilt Giffey zu ihrer Limousine. Die Karstadt-Filiale, vor der sie ihren Auftritt hatte, wird nächstes Jahr geschlossen. Der Heimwerkermarkt gegenüber hat bereits Räumungsverkauf. Ob sie nicht die Regierende etwas fragen wolle, wird die Angestellte gefragt. Das bringe doch nichts, ist ihre resignierte Antwort. Und bei denen da draußen, sagt sie, schon zweimal nicht.