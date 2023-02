Berlin-Wahl: SPD fährt schlechtestes Ergebnis seit der Wiedervereinigung ein

Brief aus Kiew Brief aus Kiew

Wladimir Klitschko: „Jeder weiß, dass Russland eine neue Großoffensive vorbereitet“

In einem Brief wendet sich Wladimir Klitschko, Ex-Profiboxer und der Bruder des Bürgermeisters von Kiew, an die Menschen in Deutschland. Er dankt für die Unterstützung, warnt aber auch vor der Propaganda Russlands, die bereits zum Teil Früchte trage.