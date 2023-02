SPD-Vorsprung vor Grünen in Berlin auf 53 Stimmen geschmolzen

Friedensbewegung links und rechts: im Antiamerikanismus vereint

Sahra Wagenknecht sieht eine neue Friedensbewegung am Himmel. Doch neu ist an dieser Bewegung, in der sich Linke wie Rechte wohl fühlen, nichts. Wer wirklich für Frieden ist, der muss sich zuerst vom tiefsitzenden Antiamerikanismus loslösen, der die Sinne vernebelt, kommentiert Felix Huesmann.