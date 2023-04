Schwarz-Rot uneinig: Wegner im ersten Wahlgang zum Berliner Bürgermeister gescheitert

Kohleausstiegs-Debatte im Osten

Studie: Im Osten muss kein Dorf mehr für die Braunkohle abgebaggert werden

Mühlrose in der Lausitz soll das letzte Dorf sein, das in Deutschland für die Braunkohle stirbt. Nach Lützerath wollen Klimaaktivisten jetzt auch in der Lausitz demonstrieren. Eine neue Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung gibt ihnen Rückenwind. Doch die politischen Entscheidungsträger in Sachsen und Brandenburg halten weiter am Kohleausstieg 2038 fest.