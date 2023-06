Alexanderplatz: Wie der Berliner Sumpf gegen die Hochhausprojekte gewinnt

Berlin. Am Untergrund des Alexanderplatzes ist schon die DDR gescheitert. Hier sollte der Mittelpunkt der sozialistischen Metropole Ost-Berlins entstehen, mit Hotelhochhaus, Weltzeituhr, Brunnen der Völkerfreundschaft und dem Fernsehturm nahebei. Das alles entstand, und dennoch blieb der Platz ein zugiges Zwischending im Nirgendwo, offen nach Osten mit freiem Blick auf die zuvielspurigen Straßen, auf denen 1945 Marschall Shukows Panzer nach Überwindung der Seelower Höhen herangerollt kamen.

Am Alexanderplatz scheiterte als Nächstes die Berliner Nachwende-Euphorie. Nach Plänen des damaligen Senatsbaudirektors Hans Kollhoff sollte das halb fertig wirkende DDR-Ensemble eingehegt und verzwergt werden durch 13 bis zu 150 Meter aufragende Hochhäuser, kapitalistische Phallussymbole, durch deren Bau die Berliner City Ost den weltweit gültigen Nachweis der Metropolenfähigkeit erbringen sollte.

Nach oben wächst hier erst einmal nichts: Covivio-Baustelle am Berliner Alexanderplatz. © Quelle: Jan Sternberg/RND

Der Plan schrumpfte ein und wurde immer wieder überarbeitet, aber nie aufgegeben. Und obwohl jetzt vier konkrete Projekte rund um den Platz verwirklicht werden sollen, schaut die Stadt zurzeit nicht nach oben, sondern mit wachsender Sorge in den Untergrund.

Beim Ausheben der Baugrube für die Doppeltürme des französischen Investors Covivio, die einmal 130 Meter hoch werden sollen, wurde der danebenliegende fast 100 Jahre alte U-Bahn-Tunnel beschädigt. Die einen Meter dicke Grubenwand der Baugrube hat sich unter dem Druck des Grundwassers verformt. Der Untergrund geriet in Bewegung, der Tunnel schwankte im Grundwasser und senkte sich an einer Seite um knapp vier Zentimeter.

Seit Herbst ist der U-Bahn-Tunnel halbseitig gesperrt

Seit Oktober 2022 ist eine Bahnsteigseite des Tunnels der U 2 am Alex gesperrt, es gibt einen elenden Pendelverkehr im 15-Minuten-Takt auf einer der wichtigsten Bahnlinien Berlins. 400.000 Menschen steigen normalerweise pro Tag am Alex um, nun haben sich viele Pendlerinnen und Pendler andere Routen gesucht.

Ende August soll das gesperrte Gleis nun wieder geöffnet werden. 60 dünne Rohre wurden durch die Wand der Baugrube unter den U-Bahn-Tunnel getrieben und sollen ihn so stützen. Der Plan, das Tunnelbauwerk wieder anzuheben, wurde aufgegeben – zu heikel. Die Covivio hat dafür bislang einen zweistelligen Millionenbetrag aufgewendet. 4 Millionen Euro erhielten die Berliner Verkehrsbetriebe für ihren Aufwand und entgangene Fahrgelderträge auf der nun von vielen Fahrgästen gemiedenen Route.

Fordert ein Baumoratorium: die Berliner Linken-Abgeordnete Katalin Gennburg. © Quelle: Rico Prauss

Wer aber trägt die Schuld? Verkehrsbetriebe und Investor treffen sich demnächst vor Gericht. Für die neuerdings oppositionelle Berliner Linkspartei ist der Fall klar. „Investoreninteressen dürfen niemals gegen Sicherheitsbedenken aufgewogen werden, und Hochhäuser auf U-Bahn-Tunneln sind unkalkulierbar und deshalb nicht zustimmungsfähig“, sagt Katalin Gennburg, stadtentwicklungspolitische Sprecherin der Berliner Linksfraktion, dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). „Jeder Hochhausbau auf einem U-Bahn-Tunnel trägt ein Restrisiko“, warnt sie. Dieses dürfe es „für die Millionen Pendlerinnen und Pendler und die Lebensadern der Stadt nicht geben“. Die Linke fordert nun ein Moratorium für alle betroffenen Baupläne.

Wird nun wieder alles gut im Sumpf?

Ist damit nun alles wieder gut im Berliner Sumpf, kann sich der Blick wieder in die Höhe richten? Mitnichten. Denn nun wurde bekannt, dass auch der schräg unter dem Tunnel der U 2 verlaufende U-5-Tunnel in Mitleidenschaft gezogen wurde: Es gibt Wasserflecke an der Decke, Absperrgitter und Pumpen, die in einem abgesperrten Tunnelstück arbeiten sollen. Laut Verkehrsbetrieben sei das „eine Kleinigkeit“, undichte Fugen in Tunnelbauwerken gäbe es immer wieder einmal.

Reparieren aber lässt sich das Ganze dem Vernehmen nach nicht von innen – dazu müsste erneut auf dem Alexanderplatz die Erde aufgegraben und ein Stück des nun mühsam und vermutlich nur vorläufig geretteten U-2-Tunnels abgetragen werden, um einen Stock tiefer im Berliner Grundwasser zur Sache zu kommen.

Und hier könnte auch, so sagen Insider, der Grund liegen, warum die Verkehrsbetriebe den Wasserschaden im Unterdeck möglichst kleinreden: Nichts wäre für das Ansehen der Möchtegern-Weltmetropole und seines neuen schwarz-roten Senats fataler als eine weitere unvollendete Baugrube am Alex.

Die DDR-Planer trauen sich nicht, über den Tunneln zu bauen

Wenn also die U 2 ganz vorsichtig wieder unter dem Platz hindurchruckelt und der Covivio-Komplex in die Höhe strebt, wären alle Beteiligten erst einmal beruhigt. Und wenn dann direkt über dem U-5-Tunnel ein weiteres Hochhaus entstehen sollte, müsste ohnehin zunächst die U-Bahn gesichert werden, dann könnten ohne unnötige mediale Aufmerksamkeit alle Rettungsarbeiten durch die möglichen Covivio-Schäden mit erledigt werden. Der US-amerikanische Investor Hines aber streitet seit Jahren mit dem Senat über die Höhe seines geplanten Turms: Die Berliner wollen nur 130 Meter zugestehen, Hines besteht auf 150 Metern. Für Gennburg ist auch das Hines-Projekt ein „waghalsiger Bau auf einem alten U-Bahn-Tunnel“.

Dass die DDR-Planer den Alex so halb fertig wirkend zurückgelassen haben, mit überbreiten Passagen und und einer klaffenden Baulücke nach Osten, hat übrigens auch mit ihrem Respekt vor dem Berliner Untergrund zu tun. Sie wollten keine Gefahr für die nur wenige Meter unter der Oberfläche verlaufenden U-Bahn-Tunnel riskieren., sagte vor vielen Jahren der damals leitende Architekt Roland Korn dem RND. Die privaten Bauherren der Marktwirtschaft hingegen glaubten, dem Sumpf und dem Tunnelrisiko beikommen zu können.

Zurzeit scheint der Sumpf zu gewinnen.