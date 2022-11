Streit um Termin: Initiatoren von Berliner Klima-Volksentscheid prüfen rechtliche Schritte

WM-Organisationschef spricht von 400 bis 500 toten Gastarbeitern – und kritisiert „One Love“-Aktion

In einem Interview mit dem britischen TV-Sender „Talk TV“ hat Hassan al-Thawadi, Generalsekretär des WM-Organisationskomitees, von 400 bis 500 toten Gastarbeitern in Verbindung mit der Fußball-Weltmeisterschaft gesprochen. Die exakte Zahl habe er nicht, hieß es weiter. Zudem sieht er Katar in der „One Love“-Diskussion in der Opferrolle.