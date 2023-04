﻿Raed Saleh zur möglichen Berliner GroKo: „Dieses Bündnis ist keine Liebesheirat“

Berlin. Herr Saleh, Sie sagen, Sie seien absolut kein Fan der großen Koalition, aber dieses Bündnis sei jetzt der richtige Weg. Warum?

Mir ist wichtig, was am Ende für die Berlinerinnen und Berliner an Ergebnissen auf dem Tisch liegt. Ich will eine bezahlbare Stadt haben. Eine Stadt, die alle davor schützt, sich Berlin nicht mehr leisten zu können. Sie dürfen nicht verdrängt werden. Ich will keine reiche Innenstadt und einen armen Rest am Rand wie in London oder Paris …

… aber genau dahin entwickelt sich Berlin doch gerade. Die Stadt ist für viele nicht mehr bezahlbar.

Moment. Wir sind das einzige Bundesland mit einer fast komplett gebühren­freien Bildung. Das ist mein Herzenswunsch. Wir haben keine Kita-Gebühren mehr und keine Gebühren für den Hort in Klasse eins und zwei, ab Sommer auch nicht mehr für Klasse drei. Kinder bekommen kostenlos eine warme Mahlzeit. Schülerinnen und Schüler fahren kostenlos mit dem ÖPNV. Es ist kein schönes Gefühl, anderen Kindern beim Essen zuzuschauen und nicht in den Bus einzusteigen und zu behaupten, Laufen sei gesünder, weil in Wahrheit das Geld fehlt.

Saleh: „Die Grünen wollten außerdem den Klimaschutz aus dem Haushalt finanzieren. Das ist absurd."

Was sind Ihre eigenen Erfahrungen?

Armut macht krank. Armut isoliert. Ich hatte nicht das Gefühl, dass den Grünen das Thema gleichermaßen wichtig ist wie uns. Sie haben uns eine Gießkannen­politik vorgeworfen. Aber sind Familien mit einem Einkommen von 2500 Euro brutto reich? Jeden Euro, den Eltern so sparen können, geben sie doch wieder für ihre Kinder aus. Die Grünen wollten außerdem den Klimaschutz aus dem Haushalt finanzieren. Das ist absurd. Woher sollen die Milliarden­beträge herkommen? Oder soll es Einschnitte zulasten der Ärmsten geben? Ich habe dafür kein Verständnis. Dann ist ein Bündnis mit der CDU diesmal besser für Berlin.

Sie halten neue Schulden für angebracht.

Der Gesetzgeber erlaubt uns, in Krisenzeiten Geld in die Hand zu nehmen.

Berlin hatte große Regierende Bürgermeister: Ernst Reuter, Willy Brandt, Richard von Weizsäcker. Wird Kai Wegner Ihrer Einschätzung nach ein guter Landesvater?

Ich kenne Kai Wegner seit vielen Jahren. Wir haben einen kurzen Draht zueinander. Aber ich werde hier keine Bewertung seiner Person abgeben, und ich habe den festen Willen, dass die SPD in dreieinhalb Jahren das Rote Rathaus zurückbekommt.

„Meine Vision bleibt die einer bezahlbaren Stadt"

Wie wollen Sie das als künftiger Juniorpartner anstellen?

Durch harte Arbeit. Wir müssen die sozial­demokratische Politik, die wir im Koalitions­vertrag vereinbart haben, umsetzen. Meine Vision bleibt die der bezahlbaren Stadt. Wir wollen ein zweites Wien werden, mit einem hohen Anteil an kommunalemn und genossenschaftlichem Wohnraum, der für alle bezahlbar ist.

Die SPD hat in 20 Jahren nicht verhindert, dass in Berlin die Mieten explodiert sind und inzwischen echte Wohnungsnot herrscht. Warum soll das jetzt besser werden?

Wir haben versucht, diese Preisentwicklung mit allen Mitteln zu dämpfen. Mit einem Zweckentfremdungs­verbot, einem Umwandlungs­verbot, der Verpflichtung, dass auch Private beim Neubau zu einem Drittel Kaltmieten unter 6,50 Euro pro Quadratmeter anbieten müssen. Wir hatten einen Mietendeckel, der leider vom Bundes­verfassungs­gericht einkassiert wurde. Wir haben angefangen, große Wohnungs­bestände zurückzukaufen, wir wollen bei 500.000 Wohnungen in kommunalem und genossenschaftlichem Besitz landen. Dafür investieren wir über 2 Milliarden Euro. Und wir werden ein Vergesellschaftungs­rahmen­gesetz verabschieden

… ohne Enteignung, wie Franziska Giffey betont. Wie lange bleibt die scheidende Regierende Bürgermeisterin eigentlich noch in Berlin? Hat sie einen dauerhaften Platz als Bausenatorin, oder wird sie womöglich Nachfolgerin von Bundes­innenministerin Nancy Faeser, falls diese im Herbst die Landtagswahl in Hessen gewinnt?

Das ist mir nicht bekannt.

Berliner CDU und SPD setzen Schwerpunkte bei Mobilität, Bauen und Verwaltungsreform Nach der Wiederholungs­wahl in Berlin haben sich CDU und SPD auf einen Koalitions­vertrag geeinigt.

Am Sonntag steht fest, wie die SPD-Basis über eine große Koalition denkt. Gibt es für Sie eine Schmerzgrenze? Gehen Sie auch bei 51 Prozent Zustimmung in das schwarz-rote Bündnis?

Eine Mehrheit ist eine Mehrheit.

Es wird keine Abweichler in der Fraktion bei der Wahl von Kai Wegner zum Regierungschef geben?

Die Basis entscheidet, und die Fraktion trägt die Entscheidung der Basis mit.

Die Basis ist gespalten, es wird heftig gestritten – wie können Sie die SPD nach dem Mitglieder­entscheid wieder versöhnen?

Der Koalitions­vertrag trägt überwiegend eine sozial­demokratische Handschrift. Wir haben als SPD ja Erfahrung mit Mitglieder­entscheiden. Und die haben uns immer stärker gemacht …

… bis Sie bei 18,6 Prozent gelandet sind.

Die SPD ist eine lebendige Diskussions­partei. Und ich finde diesen Prozess, den wir gerade haben, bereichernd. Eine breite Debatte ist äußerst willkommen. Die Basis wird ihre Entscheidung gut abwägen. Dieses Bündnis ist keine Liebesheirat, aber es ist vernünftig und jetzt gut für die Stadt.

Saleh: „Ich finde diesen Prozess, den wir gerade haben, bereichernd. Eine breite Debatte ist äußerst willkommen"

Die Berliner Jusos kämpfen gegen Schwarz-Rot, einige nennen die CDU eine „rassistische Partei“. Ist sie das?

Die Berliner CDU hat in ihren Reihen auch Menschen, die durchaus nicht an das moderne Weltbild einer offenen Gesellschaft glauben. Diese Leute gibt es leider vereinzelt auch in der SPD. Es gibt Rassismus in der Gesellschaft, in Behörden, in vielen Strukturen. Aber wenn man die CDU eine rassistische Partei nennt, würde man damit Hunderttausenden von deutschen Christdemokraten Unrecht tun.

Das machen die Jusos aber in ihrer Kampagne gegen die große Koalition.

Das ist nicht fair. Gegen Rassismus muss man knallhart und kompromisslos vorgehen. Und deshalb habe ich die Arbeitsgruppe „Stadt der Vielfalt“ bei den Koalitions­verhandlungen selbst geleitet. Was wir an Ergebnissen haben, gerade im Bereich Integration, im Bereich Vielfalt, im Bereich Kampf gegen Muslim­feindlichkeit, Kampf gegen Antisemitismus, ist ein großer Erfolg.