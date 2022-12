Berlins Integrationsbeauftragte: „Brauchen das Signal: Wir wollen euch“

Bürgergeld, Rentenerhöhung, 49-Euro-Ticket: Das ändert sich im neuen Jahr 2023

Energiekrise, Krieg in der Ukraine, Corona-Pandemie: Im Jahr 2022 hat die Ampelkoalition angesichts von Krisen, aber auch wegen bereits geplanter Vorhaben, einige Reformen auf den Weg gebracht. Ab dem 1. Januar 2023 gibt daher für viele Menschen in Deutschland Änderungen. Was wird teurer, was wird billiger, und was ändert sich komplett?