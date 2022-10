49-Euro-Ticket: Berliner Sozialsenatorin Kipping will zusätzliches Sozialticket für 30 Euro

Erst 91 Visaanträge von Hilfskräften für deutsche Flughäfen

Mehrere tausend Hilfskräfte wollte die Bundesregierung nach Deutschland holen, um das Chaos an den Flughäfen in den Griff zu kriegen. Doch bisher sind nur 91 Visaanträge gestellt worden. Das liegt auch an der Branche. Dabei sind einige Bundesländer bereits in den Herbstferien.