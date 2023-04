Italien: Berlusconi auf dem Weg der Besserung

Der erkrankte ehemalige italienische Ministerpräsident Silvio Berlusconi spricht nach Angaben seines Arztes gut auf seine Behandlung im Krankenhaus an. Der 86-Jährige sei es gewohnt, immer bestmöglich zu reagieren, zitierte die italienische Nachrichtenagentur Ansa am Samstag den Arzt Alberto Zangrillo. Dieser leitet auch die Intensivstation im Mailänder Krankenhaus San Raffaele, in der Berlusconi am Mittwoch aufgenommen worden war. Er leidet nach Angaben seiner Ärzte schon länger an einer chronischen Leukämie und hat sich nun auch noch eine Lungenentzündung zugezogen.

Am Samstag besuchte Berlusconis langjähriger politischer Vertrauter, Gianni Letta, den 86-Jährigen und sagte danach zu Journalistinnen und Journalisten, es gehe Berlusconi besser, als er erwartet hätte. „Wissen Sie, jedes Mal, wenn er sich ein Ziel setzt, erreicht er es“, sagte Letta über Berlusconi.

Berlusconi hatte in den vergangenen Jahren mit einer Reihe gesundheitlicher Probleme zu kämpfen. Er hatte Herzprobleme, musste sich chirurgisch eine Aortenklappe ersetzen lassen, hat seit Jahren einen Herzschrittmacher und hatte auch einen schweren Verlauf bei einer Covid-19-Erkrankung 2020. Mit einer Lungenentzündung musste er damals ins Krankenhaus. Vor vielen Jahren war er auch an Prostatakrebs erkrankt.

RND/AP