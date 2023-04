﻿Eine Woche bei der Bundeswehr: Landwirtschaftsminister Özdemir übt sich als Feldjäger

Grünen-Politiker Cem Özdemir besucht die Bundeswehr in Hannover. Eine Woche lang will der Landwirtschaftsminister Einblick in den Alltag bekommen. Bereits 2019 wurde der 57-Jährige für kurze Zeit zum Soldaten.

Will in Hannover mehr über den Bundeswehralltag erfahren: Deutschlands Landwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne).

Hannover. Uniform statt Anzug: Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir wird für eine Woche zum Feldjäger der Bundeswehr. Ab Montag, 3. April, dient der Grünen-Politiker im (vorläufigen) Rang eines Oberleutnants in Hannovers Hauptfeldwebel-Lagenstein-Kaserne. Der 57-Jährige will so selbst erfahren, wie es beim Militär zugeht. Schon 2019 wurde Özdemir deshalb kurzzeitig in Munster zum Soldaten.

Die Wehrübung bietet dem Minister laut Bundeswehr „eine Vielzahl praktischer Ausbildungsinhalte“. Das Unterfangen trägt den sperrigen Namen „Dienstliche Veranstaltung zur Information (InfoDVag)“ und soll einen realistischen Einblick in den Militäralltag geben. Veranstalter ist die Schule für Feldjäger- und Stabsdienst in Vahrenheide, nördlich der Stadt. Hannover ist Hauptstadt der deutschen Militärpolizisten: Sie werden hier nicht nur unter anderem in der modernsten Schießanlage ausgebildet, im benachbarten Bothfeld befindet sich auch das alles leitende Kommando Feldjäger.

Feldjäger Özdemir: Tatortarbeit und Personenschutz

Auf Özdemirs Stundenplan stehen unter anderem Teile der allgemeinen Grundausbildung wie Geländedienst, aber auch die Tatort- und Spurensicherung als Feldjäger sowie die Kraftfahrzeugausbildung für Personenschützer. Neben dem Bundeslandwirtschaftsminister nehmen auch Parteikollege Niklas Wagener und dessen Berliner Büroleiterin Sophie Marie Schäffer am einwöchigen Truppenbesuch teil. Die Schnellausbildung zum Feldjäger endet dann unmittelbar vor Ostern am Gründonnerstag.

Für Özdemir ist es nicht das erste Mal in Bundeswehruniform: Schon 2019 war er bei der Panzertruppe in Munster. Da der Sohn türkischer Gastarbeiter erst mit 18 Jahren den deutschen Pass erhielt, wurde er nie zum Wehrdienst eingezogen, berichtete er damals der „taz“. Da Özdemir im Bundestag aber regelmäßig über Einsätze der Truppe abstimme, wolle er mehr über den Alltag erfahren und sich mit den Soldatinnen und Soldaten austauschen. „Es fällt uns niemals leicht, die Bundeswehr in einen Auslandseinsatz zu schicken“, schrieb Özdemir im Juni 2019 auf Facebook.

Dieser Text erschien zuerst bei der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“.