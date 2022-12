﻿Besuch in Rehaklinik für Post-Covid-Patienten: Der Kampf gegen die Erschöpfung

Teltow. Es ist ein früher Montagvormittag, als die Patientinnen und Patienten die Sporthalle mit blauem Linoleumboden und großer Glasfront betreten. Alle wissen, was zu tun ist: Sie nehmen sich eine blaue Matte vom Stapel in der Ecke und legen sie auf den Boden. Dann legen sie sich auf die Matte, strecken die Beine abwechselnd in die Luft und bewegen sie in Kreisform, so als ob sie Fahrrad fahren würden. Das ist eine der Übungen in der halbstündigen Bewegungstherapie.

Was für Gesunde ein Klacks ist, ist für Post-Covid-Erkrankte eine Herausforderung, an der sie täglich im Rehazentrum Seehof im brandenburgischen Teltow arbeiten. Hier gibt es ein spezielles Programm für Menschen, die zwölf Monate nach der Infektion noch heftige Beschwerden haben. Während der Begriff „Long Covid“ Symptome bezeichnet, die vier Wochen nach der Infektion bestehen, ist mit „Post Covid“ eine Krankheit gemeint, die auch zwölf Wochen nach der Infektion nicht besser wird.

„Als ob jemand den Stecker zieht“

Die Betroffenen in Seehof müssen täglich mit Krankheitserscheinungen wie Kurzatmigkeit, Erschöpfung, chronischen Schmerzen, Wortfindungsstörungen oder Depressionen leben. Manche haben alle diese Symptome, andere nur einen Teil davon. „Post Covid fühlt sich an, als ob jemand den Stecker zieht und einem die Glückshormone genommen werden“, beschreibt Katharina Müller* ihre Krankheit.

Während der Bewegungstherapie ist es wichtig, ausreichend Pausen zwischen den Übungen zu machen. Im Rehazentrum soll niemand seine Kräfte überstrapazieren. Wer keine Energie mehr hat, der soll nicht weitertrainieren. Darauf muss Bewegungstherapeutin Judit Kleinschmidt auch an diesem Vormittag immer wieder hinweisen.

„Viele Post-Covid-Patienten wollen sich durchbeißen und sind sehr leistungsorientiert. Wenn sie zu uns kommen, haben sie oft schon ein Jahr mit Post Covid hinter sich und sind sehr frustriert“, erzählt sie. „Sie wollen schnell wieder gesund werden und neigen dann dazu, sich zu überfordern.“ Andere wiederum seien verängstigt und verunsichert, vermeiden körperliche Anstrengung und kämen in einen Teufelskreis aus Trainingsmangel und körperlichen Symptomen. Sie bräuchten dann Ermutigung und vorsichtiges Auftrainieren.

Unfreiwillig und auf unbestimmte Zeit keine Normalität mehr

Was alle Patientinnen und Patienten eint, ist der auf ihnen lastende Druck, sich nach der Reha wieder besser zu fühlen. Denn während die Betroffenen im Rehazentrum mit ihren persönlichen Corona-Folgen kämpfen, geht der Großteil der Gesellschaft in die Normalität über. Die Masken fallen, Konzerte und Theaterstücke gehören wieder zum Alltag. Einige Bundesländer haben bereits die Isolationspflicht für Erkrankte aufgehoben. Die Rufe nach der Aufhebung aller noch verbliebenen Maßnahmen werden lauter, seit der Berliner Starvirologe Christian Drosten vom Ende der Pandemie sprach.

Für einst Infizierte mit Post Covid wird diese Normalität absehbar nicht wieder einkehren. Sie verbleiben im Pandemiemodus – unfreiwillig und auf unbestimmte Zeit. Daran verzweifeln viele, wie an diesem Wintertag in einer Gesprächsrunde mit dem ärztlichen Direktor Volker Köllner deutlich wird. Einmal während des fünfwöchigen Programms gibt es eine Fragestunde mit dem Mediziner, bei der die Patienten erzählen können, was ihnen auf dem Herzen liegt.

Sechs Patienten sind anwesend. Sie sitzen um einen hellen Holztisch herum, manch einer blickt auf sein Notizbuch. Bei vielen Patienten herrscht Zurückhaltung, über ihre Krankheit zu sprechen, vor allem wenn Fremde mit am Tisch sitzen. Sie möchten nicht stigmatisiert werden, und sie möchten nicht, dass ihre persönlichen Geschichten an die Öffentlichkeit gelangen. Doch als einer anfängt zu fragen, trauen sich auch die anderen. Zu sehr plagen sie die offenen Fragen. So fragt ein Patient den Mediziner nach Corona-Auswirkungen auf das Gehirn. Ein weiteres Thema sind Blutgruppen und ihr Einfluss auf eine Infektion, eine andere Frage dreht sich um Überlastungsattacken.

Volker Köllner ist der ärztliche Direktor des Rehazentrums. © Quelle: Privat

Noch immer ist unklar, wie Post Covid entsteht

Dann spricht Köllner darüber, dass es einige Patienten gibt, die plötzlich Überlastungserscheinungen bekommen und nur noch im Bett liegen können. Es geht auch darum, nicht zu viel über die Krankheit zu googeln, weil man dann auf falschen Internetseiten landen kann. Nicht immer kann Köllner abschließende Antworten geben, weil vieles an Post Covid noch nicht erforscht ist. Die Enttäuschung ist manchen ins Gesicht geschrieben. Das ist die Krux der Krankheit.

Bisher ist nicht klar, wie genau das Syndrom entsteht. Möglich ist, dass Virusvermehrung im Darm oder auch durch Corona verursachte Schäden im Körper eine Rolle spielen. Diskutiert wird darüber hinaus eine anhaltende entzündlich-immunologische Reaktion.

Laut Mediziner Köllner geht es bei der Ausprägung ebenfalls um Verarbeitungsmechanismen: „Menschen, die auf Symptome besonders ängstlich reagieren, gehen mit der Belastung immer weiter runter und lösen somit eine Runterregulation des Kreislaufsystems aus.“ Es gebe auch Menschen, die eine Schonzeit nach der Infektion nicht einhalten könnten, und sich immer weiter überlasteten. „Beides kann dafür sorgen, dass die Post-Covid-Symptome nicht zurückgehen oder sogar stärker werden.“

Das Gesundwerden dauert mitunter Jahre

In der Beratungsstunde mit dem Mediziner beschäftigen sich einige Patienten damit, wann sie einen gesundheitlichen Fortschritt machen werden. Auch das lässt sich nach Ansicht von Köllner nicht pauschal sagen, er sieht aber erste Erfolge. „Wir haben die Zahlen noch nicht ausgewertet. Aber wir sehen in unserer Klinik bereits jetzt erste positive Tendenzen: Das gilt sowohl für Patienten mit kognitiven Einschränkungen wie auch bei der körperlichen Fitness und bei psychischen Symptomen“, sagt er.

In dem Programm geht es aber in erster Linie nicht um das Gesundwerden, das wird bei vielen mitunter Jahre dauern. „Die Patienten lernen in der Reha, wie sie in Zukunft mit der Krankheit umgehen und welche Übungen sie zu Hause weiterführen sollten. Reha ist Hilfe zur Selbsthilfe“, sagt er.

In der medizinischen Community gibt es jedoch keinen Konsens darüber, ob Sport bei Post-Covid-Betroffenen mit extremer Erschöpfung die richtige Therapieform ist. Kürzlich hatte sich der Verband der Ärzte und Ärztinnen Long Covid dagegen ausgesprochen, weil er eine Verschlimmerung der Symptome befürchtet. Köllner hat das im Rehazentrum Seehof noch nicht erlebt. „Post Covid zeigt sich körperlich und psychisch. Man muss bei jedem einzelnen Patienten gucken, was die größere Rolle spielt“, sagt er. Deswegen sei das Programm auf jeden einzelnen abgestimmt.

Patientin Müller* meint: „Man lernt hier auch, dass man keinen Schalter umlegen kann, und dann wird alles wieder gut. Das muss man erst mal akzeptieren.“ In der Reha lerne man seine Grenzen kennen und wie man sie verschieben könne.

Es fehlt noch an Strukturen

Corona-Langzeitfolgen sind ein Grund, warum Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) weiter an Schutzmaßnahmen festhalten will – auch wenn ihm zahlreiche Kollegen mittlerweile vorwerfen, im Pandemiemodus zu verharren. Im November kommentierte er auf Twitter eine Studie über Post Covid: „Leider zeigt sich: Mit jeder zusätzlichen Infektion steigt das Risiko von Langzeitschäden. Leider auch für Geimpfte.“ Das Aufheben der Isolationspflichten oder Maskenpflichten im Nahverkehr lehnt der SPD-Politiker ab.

Vor einigen Wochen kündigte er an, im Zuge der angestrebten Krankenhausreform ebenfalls Verbesserungen für die Versorgung von Post-Covid-Betroffenen auf den Weg zu bringen. Durch die Reform solle etwa der Aufbau von Spezialambulanzen gefördert werden, betonte Lauterbach. Diese Ambulanzen würden speziell für die Versorgung komplexer Fälle benötigt. „Dafür haben wir noch nicht ausreichend die Strukturen.“

Es gibt 160 Kliniken mit Post-Covid-Angebot

Viele Betroffene warten darauf. Bundesweit gibt es von der Rentenversicherung aktuell sieben Kliniken, die ein spezielles Konzept für Post Covid anbieten, hieß es auf RND-Anfrage. Zudem gebe es 160 Kliniken in Deutschland mit einem Angebot für Post-Covid-Patienten.

Es könnten jedoch Hunderttausende von Post Covid betroffen sein. Die Deutsche Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin (DGP) geht davon aus, dass bis zu 15 Prozent aller Erkrankten mit Long Covid und 2 Prozent mit Post Covid zu kämpfen haben. Rechnet man die Expertenprognosen auf die bisher Infizierten in Deutschland an, könnten Hunderttausende an Spätfolgen leiden. Genau weiß man das aber nicht.

„Es ist schwer, Zahlen zu bekommen, wie viele Menschen von Corona-Folgen betroffen sind. Dafür müsste man eine sehr große Gruppe von Infizierten mehrere Jahre beobachten“, sagt Köllner und betont, dass es auch eine Frage der Definition sei. „Erfasst man alle Menschen, die Nachwirkungen jeglicher Art spüren, wären wir sicher bei 20 und 30 Prozent der Infizierten. Es gibt aber oft Überbleibsel der Krankheit, die keinen Krankheitswert haben. Beispielsweise wenn Menschen vor der Erkrankung Marathon gelaufen sind, nun aber nicht mehr ihre früheren Zeiten erreichen“, fügt er hinzu.

Im Arbeitsalltag fehlt oft die Geduld

Doch warum leiden manche an Spätfolgen und manche nicht? Eine Frage, die auch der Mediziner nicht abschließend beantworten kann. Es gibt aber erste Hinweise. So hätten Frauen ein höheres Risiko, weil sie ein etwas aktiveres Immunsystem haben. Auch Menschen, die mit einem schweren Verlauf auf den Intensivstationen lagen, hätten häufig Post Covid, sagt der Mediziner. Personen mit Vorerkrankungen wie Diabetes, Bewegungsmangel oder Depressionen hätten ebenfalls ein höheres Risiko.

Aufgrund der psychischen Belastung nehmen die Patienten in Seehof mehrmals die Woche an Gruppentherapien teil. Dann treffen sie sich nach dem Frühstück zum Austausch. Einzelsitzungen mit Psychotherapeutin Alexa Kuperschmitt kommen hinzu. „Viele machen die Erfahrung, dass sie in ihrem Umfeld nicht ernst genommen werden“, berichtet sie. Besonders auf der Arbeit sei die Geduld oft nicht da. Dann bekämen die Betroffenen nach einer gewissen Zeit gesagt, dass sie sich zusammenreißen sollten. „Wenn die Patienten zu uns kommen, ist ihre Stimmung ziemlich gedrückt.“

Kupferschmitt entwickelt mit den Betroffen deswegen Strategien, wie sie ihre Krankheit akzeptieren und auch ihre Kraft besser einteilen können. Diese wenden sie dann auch in der Bewegungstherapie an. Dann nehmen sie sich wieder die Matte vom Stapel, legen sich hin und strecken die Beine in die Luft. Sie machen Übungen und ausreichend Pausen in der Hoffnung, dass es bald besser wird oder dass sie ihre Grenzen verstehen lernen: für ein Leben mit Post Covid.

*Name von der Redaktion geändert