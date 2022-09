Atomkraftwerke einfach wieder hochfahren? Das sieht der Plan von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck für zwei von drei noch laufenden Atomkraftwerken in Deutschland ab dem neuen Jahr vor. Einer der Betreiber warnt nun in einem Brief an das Ministerium, dass eine solche Kaltreserve „technisch nicht machbar“ sei.

In einem Brief an das Bundeswirtschaftsministerium hat der Betreiber des Atomkraftwerks Isar 2 laut dem Nachrichtenmagazin „Spiegel“ davor gewarnt, die Anlage ab dem Jahreswechsel in eine Reserve zu überführen.

Guido Knott, Chef von Preussen Elektra, schreibt in dem Brief, dass ein Überführen der Anlage in eine Kaltreserve, die nur bei Bedarf hochgefahren werde, „technisch nicht machbar und daher ungeeignet“ sei, „um den Versorgungsbeitrag der Anlagen abzusichern“.

Zwei AKWs sollen in Notfallreserve

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) will zwei der drei verbliebenen Atomkraftwerke noch bis Mitte April als Notfallreserve einsatzbereit halten – das Kernkraftwerk Isar 2 in Bayern sowie das vom Energiekonzern EnBW betriebene Kraftwerk Neckarwestheim in Baden-Württemberg. Noch in einer Pressekonferenz am Montag, bei der er die Einsatzreserve für die AKWs verkündete, sagte Habeck, dass ein solcher Weiterbtrieb technisch möglich sei. Entgegen der Warnung des AKW-Betreibers.

Im Zuge des Atomausstiegs hätten zum Ende dieses Jahres eigentlich alle deutschen Atomkraftwerke endgültig abgeschaltet werden sollen. FDP und Union drängen dagegen auf einen Weiterbetrieb aller drei Kraftwerke wegen der Energiekrise.

Knott verweist auf die Risiken, die Habecks Plan mit sich bringe. Man habe schon am 25. August das Wirtschaftsministerium darüber informiert, dass im Streckbetrieb „ein flexibles Anheben oder Drosseln der Leistung nicht mehr möglich ist“. Der Plan des Ministeriums sieht allerdings ein komplettes Herunterfahren der Anlage vor. Laut dem Chef von Preussen Elektra sei dann das „Wiederanfahren im fortgeschrittenen Streckbetrieb nicht und schon gar nicht kurzfristig innerhalb einer Woche machbar“.

Knott sieht außerdem ein Risiko darin, ein solches Prozedere, das bislang „nicht praktiziert“ werde und worin man „keine Erfahrungswerte“ habe, ausgerechnet in diesem Winter zu erwägen. „Das Austesten einer noch nie praktizierten Anfahrprozedur sollte nicht mit einem kritischen Zustand der Stromversorgung zusammenfallen.“

