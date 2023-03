﻿Stark-Watzinger in Taiwan: Alles nur im Namen der Wissenschaft – oder?

Taipeh. Gut zwölf Flugstunden von Deutschland entfernt bekommt Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger mehr Aufmerksamkeit als in der Heimat. Am Eingang von Taiwans Nationalem Wissenschafts- und Technologierat (NTSC) in Taipeh drängen sich Fotografen und Reporter, die auf die FDP-Politikerin warten. Im Foyer, dessen Renovierung gerade noch rechtzeitig für den hohen Besuch fertig geworden ist, nimmt Wissenschaftsminister Tsung-Tsong Wu seine Kollegin aus Deutschland in Empfang. Händeschütteln, Lächeln, die Kameras klicken im Stakkato.

Es folgt ein bilaterales Gespräch im 19. Stock, Stark-Watzinger und Wu sitzen auf grünen Sesseln. Etwas ungewöhnlich wirkt die Deko an der Wand: Hinter Stark-Watzinger hängt ein Bildschirm mit ihrem Konterfei. Das Ergebnis des Gesprächs aber ist handfest: Eine Vereinbarung zur Zusammenarbeit bei Hightechforschung wird unterzeichnet.

Taiwan-Besuch von Forschungsministerin Stark-Watzinger verärgert China

Taiwan braucht internationale Anerkennung und Vernetzung – Deutschland braucht Technik und technische Bauteile. Das gibt dem Besuch für jede Seite ein ganz anderes Gewicht: politisch auf Seite der Taiwaner, wirtschaftlich auf Seite der Deutschen. Am Ende müssen die Deutschen, Peking sorgt dafür, aber damit leben, dass diese Visite eben doch sehr politisch wird.

Erster Besuch in 26 Jahren

Die feierliche Veranstaltung ist streng durchgetaktet. Das Zeitreglement wirkt preußisch, geht aber auf die Taiwaner zurück. „11.30 Uhr, Vertreter Taiwans und Deutschlands unterzeichnen Vereinbarung“, steht im Programm. „11.35 Uhr, Taiwan und Deutschland tauschen Dokumente aus.“ Die freundlich-bestimmte Zeremonienmeisterin, die von einem Pult aus Regie führt, sagt: „Jetzt 30 Sekunden Fotos.“ Den Minister und die Ministerin weist sie an: „Schauen Sie nach links, jetzt auf die rechte Seite, jetzt in die Mitte.“

Auch wenn Stark-Watzinger in Taiwan bis zu ihrer Reise höchstens einem Fachpublikum bekannt war, ist ihr Besuch hier eine große Nummer. Das liegt vor allem daran, dass zuletzt vor 26 Jahren ein Bundesminister in Taipeh gewesen ist. Wu bedankt sich gleich mehrfach überschwänglich für die Einladung. Der Vertreter der Regierung in Taipeh in Deutschland, Jhy-Wey Shieh, ist ebenfalls anwesend, er sagt: „Ich bin hocherfreut und fühle mich geehrt, dass ich an diesem wunderbaren Moment teilhaben kann.“

China, das Taiwan für sich beansprucht, hat seit dem letzten deutschen Ministerbesuch 1997 enorm an Macht und Einfluss gewonnen. China ist zudem wichtigster Handelspartner Deutschlands. Taiwan ist der fünftgrößte – in Asien.

Stark-Watzinger liegt der Besuch am Herzen, das ist bei den Terminen unübersehbar. Dennoch versucht sie, die Bedeutung der Visite kleinzureden, sobald sie in ein Mikrofon spricht, aus Rücksicht auf Peking. Immer wieder betont sie, dass sie auf einer reinen Fachreise sei. Ob ihre Visite nicht auch eine Provokation Chinas sei? „Es geht wirklich um fachlichen Austausch. Das ist der Sinn und Zweck dieser Reise.“ Auf die Reporterfrage, ob ein erster Ministerbesuch seit mehr als einem Vierteljahrhundert nicht doch auch ein politisches Signal aussende, reagiert sie mit einer Antwort, die keine ist: „Innovation ist ja Teil meines Tagesgeschäfts.“ Was der russische Angriffskrieg in der Ukraine für die Bedrohungslage durch China in Taiwan bedeute? „Ich bin ja nicht aus Gründen geopolitischer Natur hier.“

Weil es sich also ausdrücklich nur um einen Fachbesuch handeln soll, trifft Stark-Watzinger in den zwei Tagen in Taipeh nur die Minister für Wissenschaft, Bildung und Digitales, nicht aber den Außenminister. Das Bundesministerium hat versucht, die Reise erst nach dem Abflug öffentlich zu machen, dennoch sickerte schon vorab etwas durch. Die chinesische Botschaft in Berlin reagierte prompt empört und forderte die deutsche Seite auf, „jede Form offizieller Kontakte mit den nach Unabhängigkeit strebenden, separatistischen Kräften Taiwans und Einmischungen in die inneren Angelegenheiten Chinas unverzüglich einzustellen“.

Ohne Diplomatenpass

Allerdings: Viel zurückhaltender als Stark-Watzinger kann eine Bundesministerin kaum unterwegs sein. Ihrem kleinen Trupp gehören vier ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an, außerdem der Vorsitzende des Bildungsausschusses im Bundestag, der Grüne Kai Gehring. Die Delegation reist nicht in einem Regierungsflieger, sondern mit einer Linienmaschine: China Airlines von Frankfurt nach Taipeh. 12 Stunden 20 Minuten dauert der Flug, weil der russische Luftraum gemieden wird. Am Flughafen wird Stark-Watzinger um 6.45 Uhr von Vize-Bildungsministerin Yi-Juang Chern empfangen.

Für Stark-Watzinger beginnt da ein eng getaktetes Programm, das am ersten Tag bis in den späten Abend und am zweiten bis zum Rückflug dauern wird. Zu den Terminen fahren die Ministerin und ihre Begleiter in einem Bus mit Karaoke-Anlage. Auf der weißgrünen Karosserie prangen bunte Schmetterlinge, an den Fenstern hängen lila-weiße Vorhänge mit Bommeln.

Normalerweise werden Minister bei Auslandsreisen vom jeweiligen deutschen Botschafter begleitet. Hier aber übernimmt das der Generaldirektor des Deutschen Instituts in Taiwan, Jörg Polster. Es ist eine Besonderheit im Verhältnis Deutschlands und zahlreicher anderer Staaten zu Taiwan, die dort wegen des Einspruchs Chinas keine Botschaften unterhalten. Die Behelfslösung sind Konstrukte wie das Deutsche Institut. Dessen zehn Mitarbeiter kommen aus dem Auswärtigen Amt, arbeiten hier aber ohne Diplomatenpass und Diplomatenstatus.

Solidarität unter Demokratien

Hintergrund ist die „Ein-China-Politik“. Deutschland und die EU, aber auch die USA erkennen die Volksrepublik als einzigen souveränen chinesischen Staat an und unterhalten daher keine diplomatischen Beziehungen zu Taiwan. Taiwan verwendet als offiziellen Staatsnamen Republik China. Die Regierung in Peking fordert von Deutschland immer wieder, sich ans Ein-China-Prinzip zu halten. Politik versus Prinzip, das mag nach Haarspalterei klingen, macht politisch aber einen großen Unterschied: Die von Peking propagierte Variante besagt über die Ein-China-Politik hinausgehend, dass Taiwan ein unveräußerlicher Teil der Volksrepublik ist.

„Anders als Peking behauptet, hat sich Deutschland nie Pekings Ein-China-Prinzip verpflichtet und kann deshalb Beziehungen auch auf Ministerebene zu Taiwan pflegen“, sagt der Direktor der Berliner Denkfabrik Global Public Policy Institute (GPPi), Thorsten Benner. „Der Besuch signalisiert Solidarität unter Demokratien und dass sich Berlin von Peking nicht vorschreiben lässt, wie es die Beziehungen zu Taiwan gestaltet.“ Benner betont: „Es gibt viel Potenzial in der Forschungskooperation mit Taiwan, etwa im Halbleiter- oder Batteriebereich.“

„Der Besuch signalisiert Solidarität unter Demokratien und dass sich Berlin von Peking nicht vorschreiben lässt, wie es die Beziehungen zu Taiwan gestaltet.“ Thorsten Benner, Global Public Policy Institute

Auf diese Bereiche bezieht sich explizit die Vereinbarung, die Deutschland und Taiwan nun geschlossen haben. Mangels diplomatischer Beziehungen haben das Papier übrigens nicht die Minister unterzeichnen können. Generaldirektor Polster und Taiwans Vertretungsleiter Shieh haben ihre Unterschriften daruntergesetzt.

Taiwan ist seit geraumer Zeit Weltmarktführer bei der Herstellung von Halbleitern, dem zentralen Bestandteil von Computerchips. Stark-Watzinger macht sich am Dienstag selbst ein Bild: In der Nationaluniversität in Taipeh zieht sie sich Schutzanzug, Maske und Schuhüberzüge an. Durch eine Schleuse mit Luftdusche betritt sie das sterile Nanotechniklabor für Mikrochip-Forschung.

Mehr als ein Techtrip

Stark-Watzinger betont aber nicht nur die Bedeutung Taiwans als Hightech-Standort – sondern auch, dass Deutschland und Taiwan für gemeinsame Werte wie Demokratie und Menschenrechte einstehen. Werte, die China nicht vertritt.

China versucht seit langem, Taiwan international zu isolieren, und hat dabei gerade erst wieder einen Erfolg gefeiert. In der Eingangshalle des Außenministeriums in Taipeh stehen die Flaggen derjenigen Staaten, die Taiwan anerkennen, bald ist es eine weniger. Die Regierung von Honduras hat gerade angekündigt, Beziehungen mit Peking aufnehmen zu wollen. Honduras als Verbündeten zu verlieren, mag nach einer Petitesse klingen. Aber nicht für Taiwan: Nur 14 Länder unterhalten diplomatische Beziehungen zu der demokratischen Inselrepublik. In Europa zählt dazu nur der Vatikan, ansonsten handelt es sich oft um Länder wie Palau oder Belize, die als Verbündete kein echtes Gewicht auf die Waage bringen.

Wenig verwunderlich, dass die Regierung in Peking nur Stunden nach der Ankunft Stark-Watzingers in Taipeh erneut protestiert und ihre „scharfe Missbilligung“ zum Ausdruck bringt. Außenamtssprecher Wang Wenbin bezeichnete die Reise am Dienstag gar als „ungeheuerlichen Akt“. Taiwans Vertreter in Berlin nennt diese Drohungen „eine Beleidigung der Spielregeln der freien Welt“. Für die Regierung in Taipeh ist Stark-Watzingers Besuch zumindest ein kleiner Triumph in dem Versuch, sich gegen Pekings Isolationspolitik zu wehren.

Stark-Watzinger erinnert bei der Eröffnung des Büros der FDP-nahen Friedrich-Naumann-Stiftung in Taipeh auch an den Ukraine-Krieg und an die Zeitenwende, die die Bundesregierung in der Folge ausgerufen hat. Der russische Überfall hat auch die Sorge vor einem chinesischen Einmarsch in Taiwan befeuert. Angesichts dieser Zäsur „stärken wir die Verbindungen in der ganzen Welt mit denjenigen, die unsere Werte teilen“, sagt die Ministerin. „Und genau deshalb bin ich heute hier.“