Brisanter Plan: Ministerin Stark-Watzinger reist nach Taiwan

Berlin. Als erstes Kabinettsmitglied seit 26 Jahren besucht Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) in der kommenden Woche die demokratische Inselrepublik Taiwan. Die Visite könnte Spannungen mit der Volksrepublik China nach sich ziehen, die Taiwan für sich beansprucht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Forschungsministerium in Berlin teilte am Freitag mit: „Die Reise wird im Rahmen der bestehenden Ein-China-Politik der Europäischen Union sowie der Bundesregierung und entlang der Ziele des Koalitionsvertrags durchgeführt.“ Deutschland erkennt die Volksrepublik als einzigen souveränen Staat in China an und unterhält daher keine diplomatischen Beziehungen zu Taiwan. Taiwan verwendet als offiziellen Staatsnamen „Republik China“.

Deutschland bisher ohne diplomatische Beziehungen zu Taiwan

Das Forschungsministerium teilte weiter mit, Ziel des Besuchs am kommenden Dienstag und Mittwoch sei, „die Kooperation mit Taiwan in Wissenschaft, Forschung und Bildung zu stärken und auszubauen. Taiwan ist Hochtechnologiestandort und insbesondere in der Entwicklung und Produktion von Halbleitern weltweit führend.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Reise solle auch zur verstärkten Zusammenarbeit etwa in den Bereichen Halbleiterforschung, grüner Wasserstoff und Batterieforschung beitragen. Stark-Watzinger werde während des Besuchs mit Wissenschaftsminister Tsung-Tsong Wu, Bildungsminister Wen-Chung Pan und mit Digitalministerin Audrey Tang zu Gesprächen zusammentreffen.

Krisen-Radar RND-Auslandsreporter Can Merey und sein Team analysieren die Entwicklung globaler Krisen im neuen wöchentlichen Newsletter zur Sicherheitslage. Jetzt kostenlos anmelden und in Kürze die erste Ausgabe erhalten. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Ministerium: „Taiwan ist ein wichtiger, verlässlicher und vertrauenswürdiger Partner“

In der Mitteilung des Ministeriums hieß es, der Besuch sei „ein wichtiger Schritt für den Ausbau dieser für Deutschland wichtigen forschungspolitischen Kooperation mit einem international attraktiven Partner in einem zunehmend kompetitiven Umfeld“. Stark-Watzinger wolle sich während der Reise auch über das taiwanische Wissenschafts- und Ausbildungssystem informieren. Ein weiteres Thema sei der Ausbau der Kooperation im Bereich der Sprachforschung und Sprachkompetenz in Mandarin. Ziel sei der Aufbau unabhängiger China-Kompetenz in Deutschland.

Die Reise sei „Teil der Diversifizierung der internationalen Partnerschaften“ mit gleichgesinnten Ländern in der weltweiten Wissenschaftskooperation, teilte das Ministerium mit. „Taiwan ist ein wichtiger, verlässlicher und vertrauenswürdiger Partner, etwa in der Bildungs-, Forschungs- und Digitalpolitik. Deutschland und Taiwan teilen die gleichen Werte und setzen sich dafür ein: Frieden, Freiheit, Menschenrechte.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

China erhebt seit Jahrzehnten Anspruch auf Taiwan

Das Berliner Ministerium sprach von einem „Fachbesuch auf Ministerebene“ – womöglich im Versuch, eine Politisierung und damit einen Konflikt mit Peking zu vermeiden. Taiwans Außenminister Joseph Wu ist unter den Gesprächspartnern Stark-Watzingers nicht aufgeführt. Als Stark-Watzingers Reisepläne im Dezember bekannt wurden, hatte die chinesische Botschaft die deutsche Seite aufgefordert, „keine offiziellen Kontakte mit Taiwan aufzunehmen“. Die Regierung in Peking ist darum bemüht, Taiwan international zu isolieren. Als bislang letzter Bundesminister hatte 1997 der damalige Wirtschaftsminister Günter Rexrodt (FDP) die Inselrepublik besucht.

Die Volksrepublik China erhebt seit ihrer Gründung 1949 Anspruch auf Taiwan. Damals waren die Verlierer des Bürgerkriegs in China nach Taiwan geflohen. Die Insel hat nie zur Volksrepublik gehört. Staats- und Parteichef Xi Jinping hat in der Vergangenheit mit der Eroberung Taiwans gedroht. Taiwan mit seinen 23 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern hat sich nie offiziell als unabhängig erklärt, versteht sich aber als eigenständiger Staat.