Bewährungsstrafen für Dieselskandal-Manager: ein pragmatisches Urteil

Es ist ein Meilenstein für die juristische Aufarbeitung des Diesel­skandals. Erstmals in Deutschland wurden dafür jetzt zwei hochrangige Automanager verurteilt: der frühere Audi-Boss Rupert Stadler und Wolfgang Hatz als Ex-Chef der Motoren­entwicklung bei der VW-Tochter. Schuldspruch und Geständnisse zahlen fraglos auf den Rechtsfrieden hierzulande ein. Ob das auch für das Strafmaß mit Bewährungs­strafen und leicht verkraftbaren Geldauflagen gilt, ist eine andere Frage.

Vergegenwärtigen sollte man sich aber, dass den Urteilen ein fast drei Jahre langes Ringen vorausgegangen ist. Mangels Unternehmens­strafrecht muss Schuld bei Straftaten in deutschen Firmen immer individuell jeder Person nachgewiesen werden. Das fällt schwer in einem Riesenkonzern wie VW, bei dem Verantwortung zudem nicht gerade so organisiert war, dass sie im Detail leicht zuzuordnen ist. Umso mehr gilt das, als im Prozess befragte Führungs­kräfte fast durchgängig von kollektiver Erinnerungs­schwäche befallen waren.

Unwissen kann jetzt kein VW-Topmanager mehr für sich in Anspruch nehmen

Betrogene Kunden mögen vor allem die Bewährungsstrafe für Hatz angesichts der Milliarden­schäden für milde halten. Denn er hat die Betrugs­software erwiesenermaßen veranlasst. Bewährungs­strafen aber waren der Preis für die Geständnisse – und ohne die wäre noch jahrelang weiterprozessiert worden. Zudem vereinfacht das Urteil künftige Verfahren. Denn Unwissen kann jetzt kein VW-Topmanager mehr ernsthaft für sich in Anspruch nehmen. Andere Angeklagte in Braunschweig oder München müssen nun mit Stadler als Zeuge rechnen. Sobald sein Urteil rechtskräftig ist, hat er kein Zeugnis­verweigerungs­recht mehr.