Biden besorgt über Hilfe für Ukraine bei Republikaner-Wahlsieg

Vorwurf an konservative Politiker Vorwurf an konservative Politiker

Nach Brand in Flüchtlingsunterkunft: Esken attackiert Merz

Am Mittwochabend kam es in einer Flüchtlingsunterkunft in Mecklenburg-Vorpommern zu einem Brand. Nun wirft SPD-Vorsitzende Saskia Esken konservativen Politikern vor, sich an Hass gegen Geflüchtete zu bedienen und damit den Boden für solche Taten zu bereiten. Konkret bezieht sie sich dabei auf CDU-Chef Friedrich Merz.