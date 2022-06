Drohne stürzt auf Raffinerie in Südrussland – und setzt die Anlage in Brand

In einer Ölraffinerie im Süden Russlands ist am Mittwochmorgen ein Feuer ausgebrochen. Videos in sozialen Netzwerken zeigen eine Drohne, die zuvor offenbar auf die Anlage gestürzt war. Zuletzt hatte es immer wieder ähnlich geartete Fälle von Sabotage oder Angriffen auf Ölinfrastruktur in Russland gegeben. Steckt die Ukraine dahinter?