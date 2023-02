Bidens Kiew-Besuch: Wie der US-Präsident seine Reise geheim hielt

Auf einmal stand der US-Präsident auf ukrainischem Boden: Joe Bidens Besuch in Kiew kam am Montag völlig überraschend. Wie konnte der mächtigste Mann der Welt seine Reise ins Kriegsgebiet geheim halten?

Washington. US-Präsident Joe Biden hat mit seinem unerwarteten Kiew-Besuch weltweit für Überraschung gesorgt. Der Besuch eines US-Präsidenten im Kriegsgebiet ist in vielerlei Hinsicht beispiellos: Frühere Präsidentenreisen in Kriegsgebiete im Irak und in Afghanistan wurden stets von einer starken US-Militärpräsenz begleitet - nicht so der Biden-Besuch in Kiew. Um die Sicherheit des Präsidenten zu gewährleisten, wurde die gesamte Reise streng geheim gehalten.

Laut BBC wurde die finale Entscheidung für den Besuch in Kiew erst am Freitag getroffen. Allerdings hätte es zu dem Zeitpunkt bereits eine monatelange Planung für eine Ukraine-Reise Bidens gegeben, in die nur wenige ranghohe Berater des Präsidenten involviert gewesen seien. Reporterinnen und Reportern war bei Pressebriefings des Weißen Hauses zuletzt auch immer wieder versichert worden, es sei am Rande des Biden-Besuchs in der polnischen Hauptstadt Warschau, die am Dienstag und Mittwoch geplant ist, „im Moment“ kein Treffen mit Wolodymyr Selenskyj vorgesehen. Und noch am Sonntag war die Abreise der Präsidentenmaschine nach Warschau auf dem offiziellen Zeitplan des Weißen Hauses für Montagabend um 19 Uhr US-Ostküstenzeit (1 Uhr dt. Zeit) angegeben.

Biden in Kiew: „Wichtiges Zeichen der Unterstützung“ In einer Rede lobte Biden den Mut der Ukraine beim Widerstand gegen den russischen Angriff. © Quelle: Reuters

Tatsächlich flog die Air Force One bereits am Sonntagnachmittag in Richtung Europa ab. An Bord waren nur enge Vertraute Bidens, ein Ärzteteam und Sicherheitspersonal. Zudem durften zwei ausgewählte Journalisten mit dem Präsidenten reisen. Sie mussten allerdings ihre Handys abgeben und eine Geheimhaltungsverpflichtung abgeben. Die letzte Etappe nach Kiew legte Biden im Zug zurück - die Fahrt dauerte laut BBC zehn Stunden.

Wenige Stunden vor Bidens Reiseantritt in die ukrainische Hauptstadt wurde allerdings auch Russland von dem Besuch in Kenntnis gesetzt. US-Sicherheitsberater Jake Sullivan machte am Montag bei einem Telefonat mit Journalisten keine Angaben dazu, was genau Inhalt der Information war und wie die Russen antworteten. „Aber ich kann bestätigen, dass wir diese Information zur Verfügung gestellt haben“, sagte Sullivan. Das sei einige Stunden vorher geschehen.

Eine Botschaft nach Moskau – eine Botschaft nach Hause

Bidens Besuch hat besondere Symbolkraft. Am Freitag jährt sich der Krieg in der Ukraine zum ersten Mal. Biden hat mit Blick auf den Jahrestag angekündigt, eine Rede in Warschau zu halten. Es wird erwartet, dass der Präsident seine Unterstützung für die Ukraine bekräftigt.

Biden sendet mit seinem Besuch aber nicht nur klare eine Botschaft an Moskau sondern auch an die US-Bürger in den Vereinigten Staaten. Umfragen zufolge sinke die Unterstützung der Amerikaner für die Ukraine. Republikaner stellen die Militärhilfen für Kiew immer wieder in Frage, berichtet zuletzt etwa „BBC“. Darüber hinaus steht im kommenden Jahr eine Präsidentschaftswahl an.

Bidens plötzliche Reise ist nicht der erste Überraschungsbesuch eines Staatsmanns in Kiew. Aus Sicherheitsgründen reisen Staatsrepräsentanten häufig unangekündigt in das vom Krieg geplagte Land. Nicht selten kommt es zu Angriffen oder Luftalarm während der Besuche in der Ukraine. Zu den Überraschungsgästen in der Ukraine zählten bisjer etwa Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) oder der britische Premier Rishi Sunak.

