Joe Biden, Präsident der USA, überreicht dem Musiker Bruce Springsteen die National Medal of the Arts 2021 im Weißen Haus in Washington.

Biden stiehlt Springsteen und Co. die Show: Tritt er nochmals als Präsidentschaftskandidat an?

Washington. US-Präsident Joe Biden hat eine Reihe verdienter Persönlichkeiten, darunter Rockstar Bruce Springsteen, am Dienstag mit Verdienstorden ausgezeichnet. Insgesamt wurden 22 Einzelpersonen und Organisationen entweder mit der „National Medal of Arts“ geehrt, der höchsten Kulturauszeichnung des Landes, oder der „National Humanities Medal“, die insbesondere auf Verdienste in den Geisteswissenschaften abzielt.

Die Kulturmedaille erhielten neben Springsteen etwa die Schauspielerin Julia Louis-Dreyfus, die Autorin Mindy Kaling oder die Soulsängerin Gladys Knight. Als Biden den Schriftsteller Colson Whitehead auszeichnete, einen der Empfänger der „National Humanities Medal“, hob er hervor, dass dieser bereits zweifach Pulitzer-prämiert ist.

Will Biden eine zweite Amtszeit als US-Präsident?

Dabei stahl er dem Autor ein Stück weit die Show, indem er einen Wortwitz machte, der nahelegte, dass er ebenfalls auf eine gewisse Doppelung aus ist: eine zweite Amtszeit als Präsident. Die Bemerkung brachte ihm Lacher aus dem Publikum ein. Es wird erwartet, dass der 80-Jährige in Kürze seine erneute Bewerbung um das höchste Staatsamt bei den Wahlen 2024 bekanntgibt.

Joe Biden, Präsident der USA, überreicht der Schauspielerin Julia Louis-Dreyfus die National Medal of the Arts 2021 im Weißen Haus in Washington. © Quelle: Susan Walsh/AP/dpa

Bei dem Wohlfühlevent im Weißen Haus traten die Auserwählten nacheinander vor, um ihre Medaillen entgegenzunehmen. Louis-Dreyfus sackte scherzhalber unter dem Gewicht zusammen, als der Präsident ihr die Kulturauszeichnung um den Hals hängte. „Wow!“, rief sie aus. Springsteen wurde für seine außergewöhnlichen Verdienste um das amerikanische Liedgut gepriesen. Soulsängerin Knight umarmte Biden.

First Lady Jill Biden and US-Präsident Joe Biden erscheinen zur Vergabe der „National Medal of Arts" im Weißen Haus. © Quelle: IMAGO/UPI Photo

Und Jaclyn Sallee, die die „National Humanities Medal“ stellvertretend für den Indigenen-Podcast beziehungsweise die Radiosendung „Native America Calling“ entgegennahm, strahlte vor Stolz. Ähnlich ging es dem Geschichtsprofessor Earl Lewis, der nach Worten des Präsidenten ein Chronist der afrikanisch-amerikanischen Geschichte ist und ergründet, „wie Diversität unsere Nation stärkt“.

Jaclyn Sallee, Chefin der Koahnic Broadcast Corporation, erhält von US-Präsident Joe Biden die National Medal of Arts. © Quelle: IMAGO/ZUMA Wire

Biden bei Vergabe der National Medal of Arts: „Sie machen das Land besser“

Biden scherzte, er öffne den Kleiderschrank, um eine der Geehrten zu finden, als es um die Vergabe der Kulturmedaille an die Designerin Vera Wang ging. „Ihre Kleider sehen immer wunderschön an meiner Frau aus“, sagte er.

Joe Biden überreicht der Designerin Vera Wang die National Medal of the Arts. © Quelle: Susan Walsh/AP/dpa

Bevor sich der Präsident zu einem Empfang im Weißen Haus verabschiedete, richtete er sich noch einmal an das Plenum: „Sie machen das Land besser, Sie machen es zu einem besseren Ort.“ Die Ausgezeichneten selbst richteten sich im Anschluss nicht an die Anwesenden. Dafür spielte eine Militärkapelle Hits von Springsteen - darunter „Born in the U.S.A.“

