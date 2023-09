Biden tritt aufs Gas, Deutschland bremst ab

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

wundern Sie sich nicht, wenn Sie heute auf dem Weg zur Arbeit in eine Polizeikontrolle geraten: Beim bundes­weiten Aktionstag „Rücksicht im Blick“ werden an diesem Dienstag im ganzen Land viele Hundert Kontrollpunkte errichtet, die Bundesländer haben insgesamt mehrere Tausend Polizisten und Polizistinnen dafür abgestellt. Es soll nicht nur Geschwindigkeitsmessungen geben sowie verstärkte Überwachungen von Rotlichtverstößen. Auch Vorfahrts- und andere Verhaltensregeln im Straßenverkehr nehmen die Beamten und Beamtinnen unter die Lupe. Im Fokus stehen dabei der Berufsverkehr sowie der Weg zu den Schulen. Auch an den Autobahnen misst die Polizei Geschwindigkeit und Abstand der Fahrzeuge.

Das niedersächsische Innenministerium betonte, es gehe nicht nur um die Ahndung von Verstößen, sondern auch darum, Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer zu sensibilisieren. Allein in Niedersachsen seien mehr als 200 Kontrollpunkte geplant. Der Aktionstag beginnt dort um 6 Uhr morgens und dauert bis Mitternacht an. „Egal, ob man zu Fuß, mit dem Rad, Auto oder Lkw unterwegs ist, Rücksicht im Straßenverkehr geht jeden etwas an“, betonte Innenministerin Daniela Behrens. Die SPD‑Politikerin erinnerte daran, dass im vergangenen Jahr – nach den Corona-Jahren zuvor – die Unfallzahlen in Niedersachsen wieder gestiegen waren. Landesweit seien 31.279 Menschen im Verkehr verletzt worden, davon 370 tödlich. In vielen anderen Bundesländern sehen die Steigerungen ähnlich aus.

„Das gemeinsame Ziel dieses Aktionstages ist es, dass sich jede Verkehrsteilnehmerin und jeder Verkehrs­teilnehmer – egal, ob zu Fuß, auf dem Fahrrad, im Auto oder mit einem anderen motorisierten Verkehrs­mittel – vorsichtig und rücksichtsvoll verhält“, erklärte Christian Pegel, Innenminister in Mecklenburg-Vorpommern. „Nur wenn wir uns alle gemeinsam an die Verkehrsregeln halten, legen wir das Fundament für die Verkehrs­sicherheit für uns alle.“

Der Streik in den USA

Protest gegen die Automobilkonzerne: Streikende Mitte September in Detroit. © Quelle: IMAGO/ZUMA Wire

Seit fast zwei Wochen streiken im US‑Bundesstaat Michigan Tausende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei den großen Autokonzernen Ford, General Motors und Stellantis, dem Zusammenschluss von Fiat Chrysler und Peugeot. Die Gewerkschafter kämpfen für eine Anhebung ihrer Löhne um 36 Prozent in vier Jahren, für die Wiederherstellung der während der Corona-Pandemie gekürzten Sozialleistungen und Tarifverträge auch in den neuen Werken für Elektrofahrzeuge. Michigan gilt trotz massiven Rückgangs der heimischen Produktion durch Konkurrenz aus dem Ausland nach wie vor als Hochburg der amerikanischen Automobilindustrie. Wenn Mitarbeitende hier in den Ausstand treten, hat dies Auswirkung aufs ganze Land.

Wohl deswegen hat sich für heute in Detroit ein prominenter Gast angesagt: US-Präsident Joe Biden will sich mit den Arbeiterinnen und Arbeitern solidarisieren. Doch der Ausstand birgt für ihn politische Risiken, wie RND-USA-Korrespondent Karl Doemens schreibt (+). Bidens Rivale Donald Trump reibe sich bereits die Hände.

„Ich verstehe die Frustration der Arbeiter“, versicherte der Präsident im Vorfeld und monierte, dass die Rekord­profite der Automobilkonzerne nicht fair geteilt worden seien. Die Vorstandschefs der drei bestreikten Konzerne haben angesichts starker Gewinnsteigerungen zuletzt zweistellige Millionenbezüge eingestrichen, während der Einstiegslohn am Fertigungsband bei 17 Dollar in der Stunde liegt. Für Biden, der sich selbst als der „gewerkschaftsfreundlichste Präsident in der Geschichte“ brüstet, eigentlich eine klare Sache. Dennoch birgt der Ausstand für ihn Gefahren: Die Auswirkungen sind schon jetzt im ganzen Land zu spüren, und dies im gerade beginnenden Wahlkampf.

Japan arbeitet länger

Der französische Präsident Emmanuel Macron erlebte gerade erst in diesem Jahr, welches Ausmaß an Protesten ein Heraufsetzen des Renteneintrittsalters hervorrufen kann. Über Wochen zogen die Menschen gegen seine Pläne auf die Straßen. Auch in Deutschland wird dieses Thema immer wieder überaus kritisch debattiert. Ganz anders hingegen in Japan: Vor drei Jahren, mitten in der Corona-Pandemie, beschloss die Regierung in Tokio, Anreize für Unternehmen zu schaffen, damit Menschen bis 70 weiterarbeiten. Die Bevölkerung des asiatischen Landes altert in hohem Tempo, auch die gesunden Lebensjahre nehmen zu. Und als Grundsatz scheint klar: Wer länger gesund ist, kann auch länger arbeiten. Die Bevölkerung sah es offenbar ähnlich – der Plan der Regierung wurde allgemein nickend hingenommen.

Im globalen Trend der alternden Gesellschaft ist das ostasiatische Land der Vorreiter, schreibt RND-Korrespon­dent Felix Lill in seiner Reportage aus Tokio (+). „Japan hat weltweit den höchsten Anteil an älteren Menschen“, erklärte das Innenministerium in Tokio Mitte September. Gerade hatte es Zahlen veröffentlicht, nach denen erstmals 10 Prozent der Bevölkerung mindestens 80 Jahre alt sind und knapp 30 Prozent 65 oder älter. Laut einer Regierungsumfrage aus dem Jahr 2014 wollen drei Viertel der Bevölkerung mindestens bis zum Ende ihres 70. Lebensjahres arbeiten. 42 Prozent aller Arbeitskräfte im Alter von mindestens 60 Jahren sagten sogar, sie wollten so lange arbeiten, wie ihre Gesundheit es ihnen erlaube.

In Frankreich und Deutschland geht man durchschnittlich rund zwei Jahre früher in Rente als gesetzlich vorgesehen. Einen Abschlag beim monatlichen Einkommen nimmt man offensichtlich in Kauf, um nicht mehr arbeiten zu müssen. In Japan dagegen arbeiteten die Menschen durchschnittlich noch fünf bis sieben Jahre über das gesetzliche Renteneintrittsalter hinaus.

Wir wünschen Ihnen einen guten Start in diesen Tag,

Ihr Michael Pohl

Wer heute wichtig wird

Jeder kennt seine Kunstwerke, aber niemand weiß, wer er ist: Die Erfolgsgeschichte des britischen Künstlers Banksy lebt auch ein ganzes Stück von der Geheimniskrämerei um seine Identität. Im südenglischen Bristol soll er gelebt haben – doch auch dies weiß man nur, weil dort seine ersten Werke an Häuserwänden prangten. Heute wird sich zeigen, ob er auch inkognito in die Liga der renommiertesten Künstler aufgestiegen ist. Das edle Londoner Auktionshaus Sotheby’s versteigert am Nachmittag mehrere Siebdrucke von Banksy. © Quelle: Gareth Fuller/PA Wire/dpa

Exklusiv beim RND

Kein Kredit mehr ab 67

Rentner und Rentnerinnen bekommen in der Regel keine Kredite mehr. Das bestätigt eine neue Studie des Instituts für Finanzdienstleistungen, die dem RND vorliegt. Die Leiterin der Antidiskriminierungsstelle des Bundes, Ferda Ataman, hält dies für falsch und pocht auf Veränderungen.

FDP fordert Corona-Kommission

Die FDP hat ihre Forderung nach Einsetzung einer Enquetekommission des Bundestags zur Aufarbeitung der Corona-Pandemie erneuert. Der Parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Bundestagsfraktion, Johannes Vogel, sagte dem RND, die psychischen und sozialen Folgen eines solchen Jahrhundertereignisses müssten angemessen aufgearbeitet werden.

Verstößt Betreuungsrecht gegen UN-Konvention?

Die Grünen-Politikerin Corinna Rüffer kritisiert, dass das geltende Betreuungsrecht Frauen mit Behinderung in ihrer sexuellen Selbstbestimmung erheblich einschränkt. Sie spricht gegenüber dem RND von einem eklatanten Verstoß gegen die UN-Behindertenrechtskonvention.

