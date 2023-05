Biden und Selenskyj planen bilaterales Treffen am Sonntag

Hiroshima. US-Präsident Joe Biden will am Sonntag am Rande des G7-Gipfels im japanischen Hiroshima zu einem bilateralen Gespräch mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zusammenkommen. Das kündigte ein hochrangiger US-Regierungsbeamter vorab an.

Selenskyj war am Samstag beim Gipfel der sieben führenden demokratischen Industrienationen in Hiroshima eingetroffen. Er will dort mit den Staats- und Regierungschefs über neue militärische und wirtschaftliche Hilfen beraten.

Treffen mit Scholz

Selenskyj hatte am Samstag bereits mehrere Staats- und Regierungschefs einzeln zu Gesprächen getroffen - darunter Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und Großbritanniens Premier Rishi Sunak.

Auf dem Treffen mit Biden liegt besonderes Augenmerk. Die Vereinigten Staaten gelten als wichtigster Verbündeter der Ukraine im Abwehrkampf gegen die russische Invasion und haben Militärhilfen im gewaltigen Umfang für Kiew bereitgestellt. Kurz vor Selenskys Eintreffen in Hiroshima hatte Biden außerdem grundsätzlich den Weg freigemacht für die Lieferung von Kampfjets des amerikanischen Typs F-16 - im Rahmen einer Koalition mehrerer Bündnispartner. Die ukrainische Führung hatte dies zuvor monatelang gefordert.

G7 nehmen Russlands Einnahmequellen ins Visier Weil Russlands Präsident Wladimir Putin auch mehr als ein Jahr nach dem Überfall auf die Ukraine nicht einlenkt, wollen die G7 die Sanktionen verstärken. © Quelle: Reuters

Zunächst sollen ukrainische Piloten an den Kampfflugzeugen ausgebildet werden, was Monate dauert. Dann wird nach US-Angaben entschieden, wann und wie viele Flugzeuge von wem geliefert werden. Selenskyj begrüßte die Unterstützung der USA als „historische Entscheidung“.

