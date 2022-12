Biden unterzeichnet Haushaltsgesetz im Umfang von 1,7 Billionen Dollar

Glauben und spirituelle Einkehr liegt ihr am Herzen. Sie arbeitete in England in der Altenpflege und verkaufte selbstgenähte Patchworkmode. Sie übernahm die Studierendengemeinde der Kieler Universität und war über Jahre die Pastorin der Lutherkirchengemeinde am Schrevenpark in Kiel. Am 1. Januar 2023 geht Pastorin Gesa Bartholomae in den Ruhestand – und macht doch mit einer Herzensangelegenheit weiter.