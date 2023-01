Präsident Joe Biden will erstmals seit Amtsantritt US-mexikanische Grenze besuchen

Joe Biden möchte erstmals als US-Präsident an die US-mexikanische Grenze reisen. Er hoffe darauf, zu sehen, was dort vor sich gehe, bevor er kommende Woche zu Gast in Mexiko-Stadt ist.

Hebron. US-Präsident Joe Biden will zum ersten Mal seit seinem Amtsantritt an die US-mexikanische Grenze reisen. „Das ist meine Absicht, wir arbeiten jetzt die Details aus“, sagte er im US-Staat Kentucky zu Journalisten. Die geplante Reise steht in Zusammenhang mit seinem Treffen mit dem mexikanischen Präsidenten Andrés Manuel López Obrador und dem kanadischen Staatsoberhaupt Justin Trudeau in der kommenden Woche in Mexiko-Stadt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bei seiner Rückkehr zum Weißen Haus sagte Biden, er hoffe darauf, zu sehen, „was (an der Grenze) vor sich geht“, zudem wolle er sich am Donnerstag zur Frage der Grenzsicherheit äußern. Wenngleich eine kontroverse Asylbeschränkung aus der Frühphase der Corona-Pandemie weiterhin zur Zurückweisung zahlreicher Migranten an der Grenze führt, hat die Zahl derer, die versuchen, in die USA zu gelangen, um dort Asyl zu beantragen, stark zugenommen.

Führende Republikaner haben Bidens Grenzpolitik als ineffektiv bezeichnet und kritisiert, dass er noch keine Reise dorthin unternommen hat. Migration wird auf der Prioritätenliste des Treffens in Mexiko-Stadt am Montag und Dienstag weit oben stehen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

RND/AP