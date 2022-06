Los Angeles.US-Präsident Joe Biden hat die Reaktion seines ukrainischen Kollegen Wolodymyr Selenskyj auf Warnungen der USA vor der russischen Invasion kritisiert. Selenskyj habe nicht hören wollen, als US-Geheimdienste Informationen über die Angriffsvorbereitungen Russlands zusammentrugen, sagte Biden.

+++ Alle Entwicklungen zum Krieg gegen die Ukraine im Liveblog +++

Die Daten hätten jedoch gezeigt, dass Russland die Grenze überschreiten wolle. „Es gab keinen Zweifel“, sagte Biden. „Und Selenskyj wollte es nicht hören.“ Allerdings hätten damals auch viele andere geglaubt, dass er, Biden, übertreibe.

Wie kleine Dörfer in der Ukraine unter dem russischen Einmarsch leiden Russland behauptet, es sei auf einer Mission zur „Befreiung“ des Donbass, der seit 2014 teilweise von separatistischen kontrolliert wird. © Quelle: Reuters

Selenskyj in der Kritik

Selenskyj hat zwar nach Kriegsbeginn an Ansehen gewonnen, doch wird ihm vorgeworfen, die Ukraine nicht ausreichend auf einen russischen Überfall vorbereitet zu haben. Er hatte in den Wochen vor Beginn der russischen Invasion am 24. Februar gereizt auf die wiederholten Warnungen der USA vor einem Militärangriff reagiert, unter anderem weil er fürchtete, dass das Szenario eines drohenden Krieges der ukrainischen Wirtschaft schaden könnte.

