Der US-Präsident wirbt mit „Bidenomics“ - doch der Slogan kommt bei den Menschen nicht an

Hannover. Im US-Wahlkampf geht es auch immer um griffige Slogans und eingängige Begriffe. Barack Obama hatte mit „Yes we can“ Erfolg, Donald Trump mit „Make America great again“. Das Team um den amtierenden Präsidenten Joe Biden hat nun einen Begriff geschaffen, der programmatisch für das Projekt Wiederwahl sein soll: „Bidenomics“.

Am Mittwoch erklärte Biden in einer Rede in Chicago, was er darunter versteht: „Wenn wir in unsere Menschen investieren, dann stärken wir die Mittelschicht und sehen Wirtschaftswachstum, von dem alle Amerikaner profitieren.“ Der Begriff sei eine andere Art zu sagen, dass der amerikanische Traum wiederhergestellt werden solle.

Neu ist „Bidenomics“ nicht. Die Wortkombination aus dem Namen eines Präsidenten und dem Wort Economics - englisch für Wirtschaft - hatte Ronald Reagan mit „Reagonomics“ geschaffen. Das griffen amerikanische Medien schon zu Beginn von Bidens Amtszeit auf. Der Präsident greift das nun auf, grenzt sich aber zugleich deutlich davon ab.

Biden glaubt nicht an den Trickle-Down-Effekt

Bidens Wirtschaftspolitik sieht unter anderem vor, in Infrastruktur und Bildung zu investieren, Superreiche konsequent zur Kasse zu bitten und Amerikaner mit niedrigen Löhnen zu unterstützen. Damit zielt er auf die Mittelschicht. „Diese Vorstellung ist ein grundsätzlicher Bruch mit einer Wirtschaftstheorie, welche für die amerikanische Mittelschicht seit Jahrzehnten nicht funktioniert“, sagte er in Chicago.

„Reagonomics“ fußte auf der Idee des Trickle-Down-Effekts. Die Theorie nimmt an, das im Laufe der Zeit der Wohlstand der Reichen nach unten durchsickert. Anders als Biden setzte sich Reagan in seiner Regierungszeit von 1981 bis 1989 deshalb für Steuersenkungen in den oberen Einkommensgruppen ein. Das neoliberale Prinzip habe aber zusammen mit der Globalisierung dazu geführt, dass es zum Beispiel Jobs in Fabriken vor allem noch in anderen billigeren Ländern gebe, die amerikanischen Gemeinden seien „ausgehöhlt“ worden, erklärte Biden in Chicago.

Dass er dem Erfolg entgegengewirkt und die amerikanische Wirtschaft gestärkt haben soll, verbreitet sein Team schon seit einigen Tagen. Es kursiert ein Dokument, das offenbar von Bidens Chefberatern Anita Dunn und Mike Donilon entworfen wurde. Darin zu sehen ist beispielsweise eine Grafik, die zeigen soll, dass der amtierende Präsident mehr Jobs geschaffen haben soll als seine Vorgänger.

Ein beschönigendes Papier

Das Weiße Haus twitterte diese Grafik auch - wurde aber von Twitter mit einem Faktencheck versehen: „Viele Quellen haben darauf hingewiesen, dass die historischen Beschäftigungszuwächse unter Biden größtenteils auf den Zeitpunkt des Amtsantritts von Biden im Verhältnis zum Ende der pandemischen Rezession zurückzuführen sind.“

Ein Abschnitt in dem Dokument beschäftigt sich damit, wie die Amerikanerinnen und Amerikaner auf Bidens Wirtschaftspolitik blicken: „Die Wähler unterstützen im Großen und Ganzen Maßnahmen zur Schaffung von guten Arbeitsplätzen und zur Ausbildung und Stärkung der Arbeitnehmer.“

Doch auch hier ist das Bild nicht ganz eindeutig. Im Mai veröffentlichte der Sender CNN eine Umfrage, die zeigt, dass Biden seine Wirtschaftspolitik nur scher verkauft bekommt. Zwei Drittel der Amerikaner lehnen demzufolge seinen Umgang mit der Wirtschaft ab und etwas mehr als drei Viertel meinen, die Wirtschaft sei in einem schlechten Zustand.