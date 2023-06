Bilanz des Nato-Großmanövers über Deutschland: Was bleibt vom „Air Defender“?

Berlin. Carlo Masala, Politikwissenschaftler an der Universität der Bundeswehr in München, zieht ein positives Fazit. „Nach allem, was man weiß, war Air Defender ein Erfolg, das gilt vor allem mit Blick auf die Verlegefähigkeit aus den USA“, sagte er dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). „Die Drehscheibe Deutschland hat sich als robust erwiesen und bewiesen, dass sie solche Übungen stemmen kann. Letzten Endes gab es keine größeren Probleme.“

Elf Tage, nachdem sie begonnen hatte, ging die größte Verlegeübung von Luftstreitkräften seit Gründung der Nato am Freitag offiziell zu Ende. 10.000 Soldatinnen und Soldaten aus 25 Nationen traten mit ihren knapp 250 Flugzeugen den Heimweg an – allein 100 davon aus den USA. Sie hatten mit einem fiktiven Szenario im Luftraum über Deutschland trainiert, wie das westliche Verteidigungsbündnis auf den Angriff eines östlichen Bündnisses (sprich: Russland) reagiert und dabei bereits vom Gegner besetzte Gebiete zurückerobert. Schwierigkeiten wurden dabei nicht bekannt, im Gegenteil.

„Beweis für die sehr gut funktionierende Zusammenarbeit verschiedenster Nationen“

„Es hat logistisch alles geklappt“, sagte der verteidigungspolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Wolfgang Hellmich, dem RND. „Die Luftwaffe hat das hervorragend hingekriegt. Hochachtung!“ Die stellvertretende Vorsitzende der Grünen-Bundestagsfraktion, Agnieszka Brugger, erklärte: „Air Defender hat einen praktischen Beweis für die sehr gut funktionierende Zusammenarbeit verschiedenster Nationen geliefert. Zugleich steckt hinter der Übung auch eine symbolische Botschaft: dass wir geschlossen zusammenstehen, bereit sind, unsere Sicherheit zu verteidigen – und das auch mehr als gut können.“

Eine Debatte gibt es aber über die militärischen Luftlandekapazitäten in Deutschland – und ob diese für den Ernstfall ausreichen. Der Inspekteur der Luftwaffe, Ingo Gerhartz, warnte am Freitag auf dem Fliegerhorst Schleswig-Jagel davor, weitere Militärflughäfen zu schließen. Um die für das Manöver über den Atlantik eingeflogenen US-Maschinen aufnehmen zu können, waren nämlich unter anderem die eigentlich schon außer Betrieb genommenen Flugplätze Hohn in Schleswig-Holstein und Lechfeld in Bayern genutzt worden. „Und das hat uns allen noch mal gezeigt: Wir dürfen diese beiden Flugplätze nicht aufgeben. Diese beiden Flugplätze, sowohl Hohn wie auch Lechfeld, müssen wir entsprechend behalten“, betonte der gewohnt selbstbewusste Inspekteur.

„Luftüberlegenheit der Allianz wäre sichergestellt“

Hellmich pflichtete dem Plädoyer im Prinzip bei. „Eine Lehre aus Air Defender ist, dass wir die notwendigen militärischen Start- und Landekapazitäten in einem sehr dichten Betrieb brauchen. Wir brauchen da auch Reserveflächen. Dass der Luftwaffeninspekteur das fordert, kann ich verstehen.“ Dabei gehe es jedoch nicht allein um die Flächen, sondern ebenso um den Betrieb, so der SPD-Politiker. „Das ist sehr anspruchsvoll.“ Er sprach sich deshalb dafür aus, die entsprechenden Kapazitäten anderer mitteleuropäischer Nato-Länder mit in den Blick zu nehmen und dann zu entscheiden.

Derzeit gibt es in Deutschland etwa ein Dutzend militärisch genutzte Flugplätze unter Hoheit der Bundeswehr: nämlich Büchel, Diepholz, Holzdorf, Köln-Wahn, Laupheim, Neuburg an der Donau, Nörvenich, Rostock-Laage, Schleswig-Jagel, Wittmund und Wunstorf. Dazu gesellen sich Lechfeld und Schleswig-Hohn, die zuletzt beide nicht mehr genutzt wurden, sowie die amerikanischen Luftwaffenstützpunkte Ramstein und Spangdahlem. Erst Anfang Juni hatte Unionsfraktionsvize Johann Wadephul Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) ermahnt, den Bestand kritisch zu prüfen. Das wird dieser jetzt wohl auch tun.

Der Politikwissenschaftler Carlo Masala zeigte sich nach dem Manöver grundsätzlich zuversichtlich. „Wenn es zu einer militärischen Auseinandersetzung mit der Russischen Föderation käme, dann wäre die Luftüberlegenheit der Allianz sichergestellt“, sagte er nach dem Ende von „Air Defender“ und fügte hinzu: „Wir werden uns daran gewöhnen müssen, dass wir solche großen Übungen jetzt häufiger bekommen – nicht nur in der Luft, sondern auch an Land.“