Zurück in den Wilden Westen

Mitten in der Debatte über die ausufernde Schusswaffengewalt in den USA weitet der Supreme Court das Recht zum Tragen einer Pistole in der Öffentlichkeit aus. Kritiker befürchten nun eine Zunahme von tödlichen Konflikten in den Großstädten. Die New Yorker Gouverneurin Kathy Hochul nennt die Entscheidung „verwerflich“.