Bildungsgewerkschaft fordert: Geflüchtete Kinder brauchen von Tag eins an Schulplatz

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) hat angesichts der hohen Zahl an unbeschulten geflüchteten Kindern in Deutschland die Gewährleistung eines Schulplatzes ab Tag eins nach der Ankunft gefordert. „Kinder und Jugendliche müssen sofort nach ihrer Ankunft in Deutschland die Möglichkeit haben, in die Schule zu gehen“, sagte GEW-Chefin Maike Finnern dem Redaktions­Netzwerk Deutschland (RND).

„Soziale Kontakte, ein geregelter Tagesablauf, bedarfsgerechte Bildungsangebote – all das brauchen Schülerinnen und Schüler, besonders wenn sie geflohen sind“, betonte sie und ergänzte, Bildung könne nicht warten.

Mehrere Tausend Kinder ohne einen Schulplatz

Seit Beginn des russischen Angriffskriegs seien über 200.000 ukrainische Schülerinnen und Schüler nach Deutschland gekommen, sagte Finnern nach Angaben der Kultusminister­konferenz. „Im Winter 2022 waren mehrere Tausend davon ohne einen Schulplatz“, betonte sie. Die Lage habe sich seitdem nur leicht verbessert.

Finnern pochte weiter auf mehr Personal in den Schulen. „Die Lehrkräfte brauchen endlich deutlich mehr Unterstützung, um guten Unterricht anbieten zu können – ob in Vorbereitungs- und Willkommens- oder Regelklassen“, so die Gewerkschafterin. Das System Schule brauche „jetzt mehr Lehrkräfte sowie multiprofessionelle Teams“.