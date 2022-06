Nach Mord an Khashoggi

Bin Salman besucht erstmals wieder die Türkei

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan empfing den saudischen Thronfolger am Mittwoch mit einer Zeremonie in Ankara. Beobachter sehen hinter der Annäherung vor allem wirtschaftliche Interessen. Die Türkei steckt in einer schweren Währungskrise.