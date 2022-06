Türkei und Venezuela vertiefen Beziehungen: Maduro nennt Erdogan seinen „Bruder“

Venezuela steckt seit Jahren in einer schweren politischen und wirtschaftlichen Krise – und baut nun seine Beziehungen mit der Türkei aus. In Ankara unterzeichneten Präsident Nicolás Maduro und sein türkischer Amtskollege Recep Tayyip Erdogan am Mittwochabend mehrere Abkommen.