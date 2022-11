﻿„Der Außenposten Teherans“

Das Islamische Zentrum Hamburg gilt für den Verfassungsschutz als langer Arm des Iran in Deutschland. Seit 30 Jahren verbreiten hier Gesandte die Weltsicht der Mullahs. Jetzt will der Bundestag das Zentrum schließen. Kann das gelingen?

Hamburg. Jeder Schritt wird beobachtet, gleichsam von beiden Seiten. Einerseits von den Polizisten, die jedenfalls an diesem späten Freitagnachmittag in ihrem Wagen an der Straße vor der Moschee sitzen. Und andererseits von dem Wächter, der auf seinem Stuhl am Eingang zum Gebetsraum sitzt.

Wird man erwartet, so steht er wortlos auf, führt den Besuch schweigend zum Verwaltungsgebäude hinter der Moschee, in den Vorraum, dessen Wände über und über mit roter Farbe bespritzt sind, Spuren eines Farbanschlags vor sechs Wochen. Und dann ins Büro des Mannes, den der Hamburger Verfassungsschutz als „offiziellen Stellvertreter des Khomeini-Nachfolgers Ayatollah Khamenei“ bezeichnet, des „Obersten Führers“, des mächtigsten Mannes des Iran.

„Herzlich willkommen“, sagt Muhammad Mofatteh, der Leiter des Islamischen Zentrums Hamburg also. Und dass er sich freue, Fragen zu beantworten und Missverständnisse auszuräumen. „Nichts kann den persönlichen Dialog ersetzen“, sagt Mofatteh.

Hinter seinem Schreibtisch steht eine Fotomontage, sie zeigt den iranischen Revolutionsführer Khomeini und eben Khamenei, den Mann, dessen Polizisten und Soldaten in den vergangenen Wochen 300 Demonstrantinnen und Demonstranten getötet und 10.000 verhaftet haben sollen, so haben es Menschenrechtler gezählt.

Da stellen sich dann tatsächlich eine Menge Fragen.

Das Islamische Zentrum Hamburg © Quelle: RND

Die Blaue Moschee des Islamischen Zentrums ist in Hamburg schon lange eine Attraktion, äußerlich betrachtet. Iranische Kaufleute haben sie vor gut 60 Jahren errichten lassen als Ausdruck von Wohlstand und Stolz in bester Lage an der Außenalster, Adresse: Schöne Aussicht 36.

Spätestens seit vergangenem Mittwoch sind das Islamische Zentrum und seine Blaue Moschee auch bundesweit bekannt. Aber nicht wegen seiner Architektur. Da beschlossen die Ampelfraktionen im Bundestag, die Protestierenden im Iran, die sich seit dem Tod der 22-jährigen Mahsa Amini gegen die Herrschaft der Mullahs auflehnen, stärker zu unterstützen. Zudem solle die Bundesregierung prüfen, ob das Islamische Zentrum Hamburg „als Drehscheibe der Operationen des iranischen Regimes in Deutschland geschlossen werden kann“.

Blaue Moschee: Kritiker fordern die Schließung

Die Idee liegt nahe. Die Behörden misstrauen dem IZH schon lange. So lange Hamburg Verfassungs­schutz­berichte druckt, so lange steht das IZH auch schon drin: seit 1993. Jahr für Jahr. Der Vorwurf ist seitdem stets derselbe: Das IZH sei ein „weisungsgebundener Außenposten des Teheraner Regimes“, ein direkter Befehlsempfänger der iranischen Regierung also.

Kritikerinnen und Kritiker fordern die Schließung seit Langem. Wird es jetzt tatsächlich ernst?

Ein Verbot galt bislang auch immer als schwierig. Die juristischen Hürden sind hoch. Hunderte schiitische Muslime, nicht nur Iraner, kommen regelmäßig zu den Gebeten. Das Zentrum gilt als wichtigste Stätte der Muslime in Europa. Außerdem ist die Stadt mit der Blauen Moschee auch juristisch verbunden. Das IZH ist Mitglied der Schura, des Rats der Islamischen Gemeinden in Hamburg – und damit Teil der Staatsverträge, die Hamburg 2012 mit den Gemeinden geschlossen hat.

Der Hamburger Senat hat lange vergeblich auf Besserung gesetzt. „Wir haben immer darauf hingewirkt, dass sie selbst keinen Anlass mehr dafür bieten müssen, im Verfassungs­schutz­bericht aufgeführt zu werden“, sagt der religionspolitische Sprecher der SPD-Fraktion in der Hamburgischen Bürgerschaft. „Das ist nicht geschehen.“

Regimeanhänger protestieren vor deutscher Botschaft im Iran Nach Angaben der Nachrichtenagentur Wana beschuldigen die Demonstranten das Ausland, nach dem Tod der 22-jährigen Mahsa Amini Unruhen zu schüren. © Quelle: Reuters

Dass die Hamburger Behörden jetzt glauben, mehr gegen das IZH in der Hand zu haben, liegt auch an Briefen aus dem Iran, die dem Verfassungsschutz vorliegen, unterzeichnet vom „Büro des Revolutionsführers“. Als „geehrter Vertreter des Obersten Führers“ wird der IZH-Leiter da angesprochen.

Sind Sie der Außenposten Teherans, Herr Mofatteh?

Muhammad Mofatteh trägt die Kluft des schiitischen Geistlichen, das knöchellange Gewand, Turban, Vollbart. Zum Gespräch hat er einen Übersetzer mitgebracht, einen weiteren Theologen des IZH, dazu einen Mitarbeiter, der das ganze Gespräch aufnimmt und zusätzlich mitschreibt. Das Vertrauen in seine deutschen Zuhörer hat offenbar Grenzen.

Mofatteh, nach eigenen Worten 55 Jahre alt, Elektroingenieur, promovierter Theologe, seit 2018 Imam in Hamburg, macht aus seiner Nähe zum Regime in Teheran keinen Hehl, er ist erkennbar stolz darauf. Der Vater war ebenfalls hoher Geistlicher, die führenden Geistlichen seien bei ihnen zu Hause ein- und ausgegangen. „Ich kannte sie von Kindesbeinen an, und sie kannten mich.“ Seine Ernennung sei sowohl von Khamenei als auch von Ali as-Sistani abgesegnet, einem führenden Schiiten im Irak.

Mindestens einmal im Jahr fliege Mofatteh in den Iran, um die führenden Geistlichen zu treffen, auch Khamenei, zuletzt vor zwei Monaten. Was er von den Protesten mitbekommen habe? Damals sei die Situation noch anders gewesen, er habe nur aus Whatsapp-Gruppen von ehemaligen Kommilitonen erfahren. „Daher ist mein Wissen sehr gering, wie es vor Ort tatsächlich ist.“

Ob er es für legitim hält, auf Demonstranten zu schießen? „Jeder hat das Recht, seinen Protest kundzutun“, sagt Mofatteh. Um dann einzuschränken: „Sie dürfen aber nicht mit Gewalt verbunden sein.“ Wobei er Gewalt der Demonstrierenden meint, nicht der Polizei.

Ob er Körperstrafen nach der Scharia, wie in vom IZH publizierten Büchern propagiert, befürwortet? Jeder müsse sich an die im jeweiligen Land geltenden Gesetze halten.

Welche Anweisungen sie von der politischen Führung in Teheran bekämen? Es gebe keinen Kontakt zur politischen, nur zur theologischen Führung. Dass das im Iran doch nicht zu trennen ist? Sieht der Imam nicht so.

Warum das IZH antisemitische und demokratiefeindliche Bücher veröffentlicht? Das seien allenfalls 0,1 Prozent der veröffentlichten Schriften – theologische Quellen, ähnlich wie Luther, der auch Antisemitisches geschrieben habe. Seine Rolle als Stellvertreter Khameneis? Ein Übersetzungsproblem, Missverständnis, Unkenntnis des Islam.

Dass Mofattehs Stellvertreter in Hamburg wiederum im Sommer ausreisen musste, nachdem ihm die Behörden die Unterstützung von Terrororganisationen nachgewiesen hatten? Man habe ihn von seinen Aufgaben entbunden „aus Respekt vor dem Gesetz“, aber bewiesen seien die Vorwürfe nicht.

So geht es weiter. Wer mit dem Leiter des Islamischen Zentrums spricht, hört in eineinhalb Stunden viele Beteuerungen, man sei offen für Dialog. Was man nicht hört: Auch nur den Hauch einer Distanz gegenüber der Führung in Teheran, die gerade die Proteste im ganzen Land niederschlagen und ‑schießen lässt.

Weltsicht: in Treue fest zum Iran

Stattdessen: Vorwürfe gegen den Hamburger Senat, dessen Verfassungsschutz schuld sei an dem Farbanschlag auf das Zentrum, bei dem ein 71-Jähriger verletzt wurde, und der Diskriminierung von Schiiten. „All das ist zurückzuführen auf das, was der Verfassungsschutz seit 30 Jahren über das Islamische Zentrum Hamburg schreibt“, sagt der Imam.

Das ist hier die Weltsicht: in Treue fest zum Iran. Als die USA 2020 den iranischen General Qasem Soleimani töteten, den der deutsche Außenminister Heiko Maas als verantwortlich für „eine Spur von Blut und Gewalt“ bezeichnete, gab es vom IZH eine Gedenkfeier. Den Hamburger Verfassungsschutz hat das IZH verklagt, man will raus aus deren Bericht, das Verfahren läuft.

So geht es an der Elbe seit 30 Jahren. Hamburg und sein ganz spezielles Iran-Problem.

Besonders für eine Gruppe ist es bitter, den endlos scheinenden Streit um die Blaue Moschee mitanzusehen: Gut 20.000 Menschen mit iranischen Wurzeln leben in Hamburg, in Europa sind es nur in London mehr.

Die meisten von ihnen sind Geflüchtete, die den Iran nach der Islamischen Revolution 1979 verlassen haben, oder deren Kinder. Shipa ist 38 Jahre alt, Projektingenieurin bei der Lufthansa. Eine Weile lang hat sie selbst nur wenige Hundert Meter vom IZH entfernt gewohnt, fast täglich kam sie an dem iranischen Zentrum vorbei. „Da denkt man: Wir haben als politische Flüchtlinge hier Zuflucht gefunden“, sagt Shipa beim Gespräch in einem Café in Hamburg, „und dann wird man hier so mit den Mördern seiner Verwandtschaft konfrontiert. Das ist ein schreckliches Gefühl.“

Shipas Eltern flohen mit ihr, als sie zwei war. Als sie während einer Urlaubsreise erfuhren, dass die Polizei nach ihnen suchte, kehrten sie nicht wieder in den Iran zurück. Ihre Eltern haben ihre Heimat bis heute nicht wiedergesehen. Für Shipa war es immer ein Traum, nach dem Studium bei einer Fluglinie zu arbeiten: „Für mich war das wie eine Verbindung in die Heimat.“

Auch die 38-jährige Shipa demonstriert gegen das Regime im Iran. © Quelle: RND

Seit zwei Monaten demonstriert auch sie bei jeder Gelegenheit gegen das Regime im Iran, meist vor dem Generalkonsulat in Hamburg, manchmal vor der Blauen Moschee, einmal auch in Berlin. Am Samstag ging sie gemeinsam mit rund 600 Menschen auf die Straße.

Über Whatsapp und Twitter hält Shipa Kontakt zu ihren Verwandten im Iran, verfolgt die Proteste. Wobei sie nicht von Protesten spricht. „Für mich ist das eine Revolution.“ Etwas sei anders als bei den Demonstrationen zuvor: „Die Menschen“, sagt sie, „haben keine Angst mehr.“

Und wenn sie etwas ernüchtert an Deutschland, dann ist es die zögerliche Haltung gegenüber dem Regime im Iran, dessen Polizisten und Soldaten Demonstranten einfach niederschießen, verhaften lassen und junge Frauen vergewaltigen. Dass es bis zu diesem Wochenende dauerte, bis der Bundeskanzler nach zuvor zwei lauen Tweets endlich deutliche Worte fand – das, sagt sie, habe sie nicht verstanden. Und zu diesem zaudernden Verhalten passt für sie auch die Untätigkeit gegenüber dem Islamischen Zentrum: „Seit 1993 ist klar, dass dieses Zentrum keine Moschee ist“, sagt sie zornig. „Und dass seitdem nichts unternommen wird, macht mich wütend.“

Wie kann es weitergehen?

Die Frage ist nur, ob es gelingt, jetzt etwas zu unternehmen. Die Hamburger CDU fordert die Aussetzung der Staatsverträge, seit Jahren schon. Der Erste Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) verharmlose das Problem. „Die falsch verstandene Toleranz der politisch Verantwortlichen muss beendet werden“, sagt deren Fraktionsvorsitzender Dennis Thering.

Das jedoch würde alle muslimischen Gemeinden treffen – und obendrein das Modell des Staatsvertrags, mit dem Hamburg als Vorreiter galt, für gescheitert erklären. „Mit den Staatsverträgen sind wir Vorbild für andere Bundesländer“, sagt der Bürgerschafts­abgeordnete Ekkehard Wysocki. „Das wird durch das IZH massiv gestört.“ Die SPD geht deshalb einen anderen Weg – und fordert die Schura, den Rat der islamischen Gemeinden, auf, das Islamische Zentrum Hamburg auszuschließen. „Das Problem sind nicht die Schiiten“, sagt Wysocki. „Das Problem ist das IZH.“

Die Schura will am kommenden Sonntag darüber entscheiden. Wie das ausgeht, scheint völlig offen, der Schura-Vorsitzende jedenfalls verweigert auf Anfrage jeden Kommentar. Und selbst dann wäre ein Verbot des IZH, wie es der Bundestag fordert, noch fern.

Shipa, die Hamburger Iranerin, hat eine andere Idee, wie es gehen könnte. „Bis Ostern“, hofft sie, „sind die Mullahs weg.“ Viele Iranerinnen und Iraner in Deutschland glaubten daran, dass es so kommen werde, manche legten schon ihre leeren Koffer bereit, um möglichst rasch hinreisen zu können. „Und dann“, sagt Shipa, „hätte sich auch das Problem IZH rasch erledigt.“