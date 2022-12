Festhalten an Zwei-Staaten-Lösung

Blinken warnt Israel vor Ausgrenzung von Palästinensern

Die USA wollen nach den Worten von Außenminister Antony Blinken an ihrem Rückhalt für Israel festhalten, sich einer möglichen Ausgrenzung der Palästinenser aber entgegenstellen.

