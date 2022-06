Blockade von Sanktionen: EU-Ratsvorsitz beruft für heute Treffen ein

Auf dem Weg zum sechsten Sanktionspaket gegen Russland hat sich Ungarn am Mittwoch erneut quer gestellt. Die französische EU-Ratspräsidentschaft will nun in einem Treffen eine Einigung erzielen. Noch am Donnerstag sollen die neuen Sanktionen gegen Moskau gemeinsam beschlossen werden.