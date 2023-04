Blutiger Machtkampf im Sudan – ein Land im Ausnahmezustand

Berlin. Das Auswärtige Amt fasst die Lage in einen Satz: „Vor Reisen in den Sudan wird gewarnt“, heißt es in den Reise- und Sicherheitshinweisen des Ministeriums. Es folgt eine Auflistung der Gründe: Schwere bewaffnete Auseinandersetzungen zwischen Militär und rivalisierenden Gruppen, eingestellter Flugbetrieb. Noch ein kurzer Satz des Ministeriums: „Die Lage ist unübersichtlich.“ Der Krisenstab des Ministeriums tagt, seit die Kämpfe am Wochenende ausgebrochen sind.

Rund 100 Zivilisten sind dabei laut der Ärzteorganisation CCSD schon gestorben, etwa 1000 wurden verletzt. Alltagssituationen können gefährlich werden, wie die Leiterin des Sudan-Büros der Friedrich-Ebert-Stiftung, Christine-Felice Röhrs, dem RND berichtet: „Die Weisung der kriegsführenden Parteien lautet, dass man nicht rausgehen und sich von den Fenstern fernhalten soll.“ Der Machtkampf finde nicht nur um Regierungsgebäude herum statt, sondern „auch auf Plätzen, an denen man sonst einkauft, oder in Straßen, in denen Kinder zur Schule gehen, oder vor den Eingängen von Apartmenthäusern, wo die Menschen sich jetzt drinnen verschanzen und hoffen, dass kein Geschoss in ihr Haus fällt“.

Die Welthungerhilfe stellte ihre Unterstützung ein – zu gefährlich. Das sudanesische Ärztekomittee berichtete von Angriffen auf Krankenhäuser, Krankenwagen und medizinisches Personal. Atemberaubend sei es, wie die Kämpfer das Leiden und die Gefährdung der Zivilbevölkerung ignorierten. In der Hauptstadt Karthum herrscht dadurch eine Art Lockdown: „Es keinen Alltag, die Geschäfte sind zu, die Schulen sind zu, die Büros sind zu, die Banken sind zu“, erzählt Röhrs.

Die Demokratisierung war „Zum Greifen nah“

Hintergrund der Kämpfe ist offenbar ein Machtkampf zwischen Militärs: Im Oktober 2021 hatten der Kommandeur der sudanesischen Streitkräfte, Abdel Fattah Burhan, und der Chef der paramilitärischen Gruppe RSF, Mohammed Hamdan Dagalo, noch gemeinsame Sache gemacht und mit einem Putsch den Übergang zu einer Demokratie gestoppt. Nun bekämpfen sie sich gegenseitig. Dagalo – Spitzname „Hemeti“ – bezeichnet sich am Montag auf Twitter als Verteidiger der Demokratie und nannte Burhan – den faktischen Präsidenten des Landes – einen Aggressor und radikalen Islamisten.

Es ist ein jäher Rückschlag: Seit Ende vergangenen Jahres wurde über die Übergabe an eine zivile Regierung verhandelt. Die Demokratisierung sei zum ersten Mal „zum Greifen nah“ erschienen, sagt Röhrs. In den Verhandlungen wurde auch darüber gesprochen, wie schnell die RSF in die Streitkräfte eingegliedert werden. „Letztlich ist das wahrscheinlich einer der Knackpunkte gewesen“, vermutet Röhrs. Auch über Gerichtsverfahren gegen die Putschgeneräle wurde verhandelt.

Der Sudan ist ein rohstoffreiches Land – Gold, Eisen, Uran und Gas lässt sich dort finden. Die jahrzehntelange Diktatur des 2021 abgesetzten Präsidenten Omar al-Bashir hat das Land allerdings zu einem der ärmsten der Welt gemacht. Die RSF kontrolliert seit 2017 die lukrativste Goldmine des Landes.

Machtkampf im Sudan: Die Armee scheint Kämpfe mit paramilitärischen Kräften zu gewinnen Die USA, China, Russland, Ägypten, Saudi-Arabien, die Vereinten Nationen und die Europäische Union forderten ein Ende der Kämpfe. © Quelle: Reuters

„Das Risiko einer Eskalation gibt es eindeutig“

Wie es nun mit der Demokratisierung des Sudan weitergeht, ist offen: Viele haben in den vergangenen Tagen an die Konfliktparteien appelliert. Un-Generalsekretär Antonio Guterres bemühte sich um Gespräche mit den Generälen. Am Montag trat der UN-Sicherheitsrat zusammen. Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) twitterte: „Die Menschen im Sudan haben in den letzten Jahren deutlich gemacht, dass sie eine demokratische Zukunft für ihr Land wollen. Die lässt sich nicht mit Waffengewalt erreichen.“

Ein außerordentliches Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs Ostafrikas wurde anberaumt. Die Präsidenten der Nachbarstaaten Kenia, Südsudan und Djibouti, William Ruto, Salva Kiir und Ismail Omar Guelleh boten sich als Vermittler an.

Es besteht die Befürchtung, dass der Konflikt sich über das Militär hinaus ausweitet. „Das Risiko einer Eskalation gibt es eindeutig“, sagt Röhrs. Für den Übergang zu einer gewählten zivilen Regierung sieht sie derzeit wenig Chancen: „Letztlich kann man davon ausgehen, dass diese Hoffnungen jetzt erst einmal in ganz weite Ferne gerückt sind, wenn sie denn überhaupt noch erreichbar sind“, sagt Röhrs. Schließlich habe es einen enormen Vertrauensverlust bei den Zivilisten gegeben.

Schmid plädiert für Einfrieren der Entwicklungshilfe

Der außenpolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Nils Schmid, plädierte dafür, die Entwicklungshilfe für das Land eingefroren zu lassen, bis die Kämpfe beendet und eine zivile Regierung eingesetzt seien. „Solange das nicht passiert, sollte Deutschland und die EU ihre Entwicklungshilfe nicht wieder aufnehmen“, sagte Schmid dem RND. „Unterstützung der bemerkenswert resilienten Zivilbevölkerung bei ihrem Engagement für mehr Demokratie muss es weiter geben.“ Besuche hochrangiger Politiker könnten eine positive Entwicklung zusätzlich unterstützen: „Wenn dann die Außenministerin käme, wäre das ein gutes Signal.“

Der außenpolitische Sprecher der Unions-Fraktion, Jürgen Hardt, forderte mehr Engagement Deutschlands. „Die zivile UN-Mission im Sudan, in der der Deutsche Volker Perthes die Leitung als UN-Sonderbeauftragter hat, muss durch Deutschland noch stärker unterstützt werden“, sagte er dem RND. „Ausländische Staatsbürger müssen aus dem Land evakuiert werden. Internationaler Druck muss dafür sorgen, dass die feindlichen Lager einen Waffenstillstand schließen. Die Überwachung eines solchen Waffenstillstands und die Organisation von Zugang für Humanitäre Hilfe wäre auch eine Aufgabe für die UN-Mission.“

Zunächst geht es um den ersten Schritt: den Stopp der Kämpfe. Wer im Sudan sei, solle an einem sicheren Ort bleiben und möglichst nicht umherfahren, rät das Auswärtige Amt. Bundesbürger können sich auf einer Krisenvorsorgeliste des Auswärtigen Amtes eintragen, um über die Lage informiert zu werden – und damit auch über mögliche Evakuierungsmaßnahmen. Eine „niedrige dreistellige Zahl“ steht nach Ministeriumsangaben bereits auf dieser Liste. Wie sie ohne funktionierende Flugverbindungen außer Landes gebracht werden können, ist unklar.