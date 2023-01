Lehren aus dem Fall Ibrahim A.

Je mehr Details über den Täter von Brokstedt bekannt werden, desto mehr Fragen stellen sich, ob und wie eine solche Tat hätte verhindert werden können. An erster Stelle steht die Frage, wie sich die Gesellschaft vor gemeingefährlichen Menschen schützen kann – egal welcher Herkunft und unabhängig davon, ob sie schlicht kriminell oder psychisch krank sind.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Einen vollständigen Schutz vor amoklaufenden Personen, die mit einem Messer oder auch mit einem Auto als Waffe unterwegs sind, gibt es nie. Im Fall von Ibrahim A. geht es aber um einen Mann, der mehrfach durch Gewalt- und Sexualdelikte aufgefallen ist. Er war verurteilt, ist in Berufung gegangen, blieb in U‑Haft, aus der er schließlich entlassen wurde, ohne dass es ein rechtskräftiges Urteil gab und ohne dass er die festgesetzte Strafe komplett abgesessen hat. Angesichts der Tat von Mittwoch erscheint das geradezu fahrlässig.

Den Behörden sind nicht die Hände gebunden

Die Justiz muss also dringend schneller und genauer werden – insbesondere bei Tätern, die wahllos auf Menschen losgehen. Das war bei Ibrahim A. ganz offensichtlich bei der Tat der Fall, für die er in Haft war. Einen derart gefährlichen Mann nach einem Jahr Gefängnis einfach in die Obdachlosigkeit zu entlassen ist jedenfalls keine gute Idee.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die zweite Frage: Warum ist einer wie der Täter von Brokstedt bisher nicht abgeschoben worden? Das ist nicht nachvollziehbar. Bei der Antwort auf diese Frage ist man leider wieder sehr schnell im Dickicht der deutschen Bürokratie, was Notwendigkeit und Vollzug angeht. Ibrahim A. hat trotz seiner Delikte einen Aufenthaltsstatus. Erschwerend kommt hinzu, dass es um einen staatenlosen Palästinenser geht. Den Behörden sind aber nicht die Hände gebunden: Auch eine Abschiebung in die Palästinensischen Autonomiegebiete ist möglich, wie deutsche Gerichte bereits entschieden haben. Den Behörden fällt einmal mehr auf die Füße, dass sich Deutschland international nicht robust genug bei den Herkunftsländern für die Rücknahme von Straftätern einsetzt.

Die dritte Frage: Sollte der Fall Ibrahim A. Anlass sein, erneut eine Integrations- und Migrationsdebatte zu führen? Da kommt es sehr darauf an, wie die Probleme diskutiert werden. Schaut man am Tag nach der Tat in die sozialen Medien, finden sich die üblichen Stereotypen derer, die rufen: „alle abschieben“, und jener, die meinen, die Herkunft spiele bei solchen Taten keine Rolle. Beide Positionen führen nur dazu, dass jede Seite ihre Reizwörter und ihre steilen Thesen in die Welt pustet und die Sache selbst in dem lauten Getöse untergeht.

Nach Messerattacke im Regionalzug: Schule in Neumünster trauert um getötete 17-jährige Schülerin Trauer und Entsetzen an der Walther-Lehmkuhl-Schule in Neumünster: Eines der Opfer der tödlichen Messerattacke im Zug von Kiel nach Hamburg ging hier zur Schule. Schulleiter Andreas Bitzer und sein Team haben die Klasse des Mädchens (17) aufgefangen. Die ganze Schule steht unter Schock. Jetzt mit RND+ lesen

Der Rechtsstaat war nicht konsequent genug

Diese Art der Auseinandersetzung wird den Opfern und ihren Angehörigen nicht gerecht. Von dem, was nach einer solchen Tat gesagt und geschrieben wird, erwacht kein Mensch wieder zum Leben. Was man tun kann und tun muss, ist, das Risiko zu minimieren, dass sich in einigen Monaten die gleichen Fragen wieder stellen, weil an einem anderen Ort in Deutschland eine ähnliche Tat geschehen ist.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In der Debatte um Integration und Migration darf zudem nicht immer alles in einen Topf geworfen werden: Fachkräftezuwanderung, Kriegsflüchtlinge, Asylbewerber, Deutsche mit nicht deutscher Herkunft. Es braucht da wirklich eine saubere Trennung, um Stimmungsmache gegen die Millionen in Deutschland lebenden gut integrierten und sich gut integrierenden Migrantinnen und Migranten zu vermeiden.

In Brokstedt geht es um einen Täter, der 2014 ins Land gekommen ist – zu einer Zeit, als die Zahlen der Asylsuchenden niedrig waren, die Verfahren ewig dauerten und die Schutzsuchenden sich selbst überlassen wurden. Manches ist inzwischen besser. Aber der Rechtsstaat ist – wie auch der Fall Ibrahim A. zeigt – nicht klar, nicht schnell, nicht konsequent genug.