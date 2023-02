﻿Chef des Bundesnachrichtendienstes: „Es ist ein sehr grausamer, brutaler Abnutzungskrieg“

Der Chef des Bundesnachrichtendienstes Bruno Kahl spricht im RND-Exklusivinterview über die Erkenntnisse des BND zu Putins Plänen und über die Spionagefahr aus China. Kahl schildert auch, warum er am Tag des russischen Überfalls in Kiew war und wie er aus der Stadt entkommen ist.

Herr Kahl, vor einem Jahr hat Russland die Ukraine überfallen. Waren Sie damals davon ausgegangen, dass sich die Ukrainer so erfolgreich würden wehren können?

Der Kriegsverlauf ist in vielerlei Hinsicht völlig anders gekommen, als sowohl die Russen als auch die Ukrainer und der Westen das angenommen hatten. Am Anfang haben die Russen gedacht, sie könnten mit wenigen präzisen militärischen, eher symbolischen und demonstrativen Aktionen das Land unter Kontrolle bringen. Das hat nicht geklappt, und das hat den Ukrainern einen großen situativen Vorteil gebracht. Erst viel später ist es den Russen gelungen, ihre quantitative Stärke auf dem Gefechtsfeld zur Geltung zu bringen.

Dieser Vorteil der Ukrainer, den Sie beschrieben haben, ist ein Jahr nach Kriegsbeginn vorbei?

Die Verteidigung des Landes gegen zahlenmäßig stark überlegene Russen ist auch jetzt noch sehr wirksam. Aber das ist auf Dauer eine schwierige Auseinandersetzung, die aufseiten der Ukrainer nur dann erfolgreich sein wird, wenn die Unterstützung des Westens wirklich sehr nachhaltig ist.

+++ Alle aktuellen Entwicklungen im Liveblog +++

Im vergangenen Jahr konnten die Ukrainer die russischen Truppen aus mehreren Gebieten im Osten und Süden des Landes vertreiben.

Den Russen ist es gelungen, diese Überraschungserfolge der Ukrainer zu stoppen. Es ist jetzt eher ein Stellungs­krieg, ein sehr grausamer, brutaler Abnutzungskrieg.

Jetzt wird eine russische Frühjahrsoffensive erwartet. Hat diese Offensive nach Einschätzung des BND bereits begonnen?

Was jetzt Offensive genannt wird, ist eigentlich eine Verstärkung dessen, was wir ohnehin schon sehen. Im Donbass, wo der Schwerpunkt des russischen Angriffs ist, werden immer mehr Truppen zugeführt.

Befürchtet wird, dass Russland zahlreiche Reservisten aus der letzten Mobilisierungswelle an die Front schicken kann. Wie stark schätzen Sie die die russischen Kräfte ein?

Im letzten Herbst wurden um die 300.000 Menschen mobilisiert und rekrutiert, die werden zum Teil noch ausgebildet, zum Teil sind sie schon ins Gefecht eingeführt. Das weitere Mobilisierungspotenzial Russlands ist ein Reservoir von bis zu einer Million Männern, wenn das als nötig erachtet wird im Kreml.

Wie steht es um das Mobilisierungspotenzial der Ukraine?

Das Potenzial ist natürlich kleiner, aber die Ukrainer haben ja bislang eine herausragende Kampfmoral gezeigt. Ihre Leistungsfähigkeit ist beeindruckend.

Wir haben in Deutschland und Europa lange über das Thema Kampfpanzer diskutiert. Nachdem der Entschluss zur Lieferung gefasst wurde, ist jetzt eine Debatte über Kampfjets entbrannt. Welchen Unterschied würden Kampfjets für die Ukraine machen?

Das ist eine sehr komplexe Frage, über die ich nicht öffentlich spekulieren will.

Zurück zum Kriegsbeginn vor einem Jahr. Sie waren an jenem 24. Februar in Kiew. Das Nachrichten­magazin „Der Spiegel“ hat in einer Rekonstruktion des ersten Kriegstages geschrieben, der BND habe den Ereignissen hinterhergehinkt.

Wir waren genauso gut informiert wie andere Dienste auch, mit denen wir uns – damals wie heute – ständig austauschen. Auch wir waren schon vor dem Angriff sicher, dass es zum Krieg kommen würde. Was wir nicht genau vorhersagen konnten, war die Stunde, in der Putin den Befehl zum Angriff gibt. Als ich in die Ukraine geflogen bin, war ich gewappnet dafür, dass der Angriff kommen kann, wenn ich dort bin. Sonst hätte ich nicht sofort mein Dienstflugzeug zurückgeschickt, nachdem ich gelandet war, damit es für den Fall der Fälle eben nicht in Kiew stehen bleiben muss.

Wie haben Sie diese Zeit in Kiew erlebt?

Ich bin am 23. Februar abends reingeflogen, habe erste Gespräche mit den ukrainischen Kollegen geführt und habe dann mit der deutschen Botschafterin im Hotel gesprochen. Sie hat gegen 22/23 Uhr den Anruf bekommen, dass sie noch in der Nacht mit ihrer Mannschaft ausreisen soll. Ich habe überlegt und gesagt, ich fahre nicht mit, ich bleibe mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dort, weil ich am nächsten Tag eben noch den Kontakt zu den Ukrainern wahrnehmen wollte. Der war ja der Grund meiner Reise. Die hatten mich eingeladen und angesichts der Umstände gebeten zu kommen. Das habe ich dann in Kalkulation des Risikos auch getan.

Wie verlief der Tag des Kriegsbeginns?

Am nächsten Morgen war klar: Der Angriff hat begonnen. Ich habe mit meinem ukrainischen Kollegen über die aktuelle Lage gesprochen, der mir auch sagte, dass er jetzt meinen Schutz nicht mehr garantieren könne. Er hat mir geraten, das Land noch am selben Tag zu verlassen. Wir haben dann die Botschaft zugeschlossen, unsere Sachen verpackt oder vernichtet und die Bundesflagge eingerollt. Dann haben wir uns auf vier, fünf Autos aufgeteilt und den Weg angetreten.

„Es geht auch um unsere Freiheit“ Marie-Agnes Strack-Zimmermann kritisiert immer wieder die zögerliche Haltung des Kanzlers im Ukraine-Krieg. Im Interview spricht die FDP-Politikerin über die ersten Tage nach dem Angriff Russlands, ihre frühe Reise in die Ukraine und ein mögliches Ende des Krieges. Jetzt mit RND+ lesen

Seit Kriegsbeginn betonen die Ukrainer, dass sie auch die Werte des Westens verteidigen. Und sie warnen davor, dass Putin im Fall eines Sieges in der Ukraine auch andere weitere Staaten in Europa angreifen würde. Deckt sich das mit Ihren Erkenntnissen?

Das deckt sich sogar teilweise mit den Ankündigungen russischer Akteure, die das ganz klar selber sagen. Es geht in dieser Auseinandersetzung nicht nur um die Ukraine, sondern darum, dass Putin sein Herrschafts­modell durchsetzen will. Dazu gehört ein großer Einflussbereich um Russland herum. Davon ist die Ukraine nur ein Teil. Letztendlich wehrt er sich dagegen, dass demokratische, rechtsstaatliche Verhältnisse so nah an die russische Grenze heranrücken, dass sie eventuell auch für seine eigenen Landsleute attraktiv werden könnten.

Wie bewerten Sie die Forderungen nach Verhandlungen, die auch in Deutschland immer lauter werden? Sehen Sie bei Putin irgendeinen Willen, Frieden zu schließen?

Überhaupt nicht. Im Moment geht es ihm darum, auf dem Schlachtfeld die Entscheidung zu suchen und so viele Vorteile wie möglich dort zu realisieren – um dann irgendwann vielleicht einen Frieden zu seinen Bedingungen zu diktieren.

Kriegsparteien können nicht „an den Verhandlungstisch gezwungen werden“ Der Philosophieprofessor Thomas Kater fordert ein Jahr nach dem russischen Angriff auf die Ukraine eine Friedensperspektive. „Wir müssen über diesen konkreten Krieg hinausdenken“, sagt er. Zugleich kritisiert er ein moralisches Schwarz-Weiß-Denken. Jetzt mit RND+ lesen

Der BND hat im Dezember nach einem Tipp eines ausländischen Geheimdienstes einen mutmaßlichen Spion namens Carsten L. in den eigenen Reihen enttarnt, der Russland beliefert haben soll. Braucht der BND für den Eigenschutz die Amerikaner?

Es war nicht wirklich ein Tipp eines anderen Dienstes, sondern es war das Ergebnis einer gemeinsamen Operation mit einem Partnernachrichtendienst.

Ist der BND auf die Hilfe von Diensten anderer Staaten angewiesen?

Kein Nachrichtendienst ist in der Lage, die ganze Welt alleine komplett aufzuklären. Das geht nur in der Zusammen­arbeit. Auch wir haben anderen Staaten mit unseren Hinweisen schon so geholfen, dass zum Beispiel Terroranschläge verhindert und Leben gerettet werden konnten. Das ist ein Tauschgeschäft weltweit zwischen allen Nachrichtendiensten.

Das Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“ schrieb, Carsten L. sei durch rechtsradikale Äußerungen aufgefallen. Ist der BND auf dem rechten Auge blind?

Der Fall wird sehr genau von unserer Innenrevision aufgearbeitet; daraus müssen wir lernen. Wir passen nicht nur bei der Einstellung auf, dass wir loyale Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bekommen, sondern überprüfen sie auch immer wieder. Dazu gehört auch, dass sich niemand zum Extremisten entwickeln darf. Eine hundert­prozentige Sicherheit gibt es aber leider nie.

Russland-Spionage beim BND: Mutmaßlicher Mittäter verhaftet Mitten im russischen Krieg gegen die Ukraine soll ein Mitarbeiter des deutschen Auslandsgeheimdienstes für Moskau spioniert haben. Nun weitet sich der Fall aus. © Quelle: dpa

Früher gab es beim BND anlasslose Stichproben, um zu verhindern, dass Mitarbeiter Dokumente mitnehmen. In der Regierungszeit von Bundeskanzlerin Angela Merkel wurden diese Maßnahmen abgeschafft. Würden solche Kontrollen wieder benötigt?

Wir haben inzwischen Stichproben, Taschenkontrollen und andere Sicherheitsmaßnahmen weiter verstärkt. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben auch Verständnis dafür.

Haben Sie bei diesen Kontrollen schon etwas entdeckt?

Nichts, was uns irgendwie beunruhigen müsste.

Für wie anfällig halten Sie unsere kritische Infrastruktur für Sabotage aus Russland?

Insgesamt halte ich unsere kritische Infrastruktur für gut geschützt, aber keine Infrastruktur ist unverwundbar. Wir müssen uns auf neue Formen von Sabotage und von Spionage durch russische und durchaus auch durch andere Akteure einstellen, insbesondere im Cyberbereich.

Putins Schnüffler: Wie Russlands Nachrichtendienste in Deutschland arbeiten Deutschland ist ein wichtiges Aufklärungsziel der russischen Nachrichtendienste. Das hat sich seit dem Mauerfall, dem Zusammenbruch der Sowjetunion und dem Ende des Kalten Kriegs nicht grundlegend geändert. Und auch einige der Methoden der russischen Spione sind seit Jahrzehnten im Grunde unverändert. Wie die Dienste SWR, GRU und FSB in Deutschland spionieren. Jetzt mit RND+ lesen

Mit anderen Akteuren meinen Sie auch China, das in den vergangenen Tagen durch Spionageballons vor allem über den USA in die Schlagzeilen geraten ist. Haben Sie solche Spionageballons auch schon über Deutschland entdeckt?

In Europa haben wir die noch nicht gesehen. Sie sind jetzt das erste Mal zu sehen gewesen.

Ein so offener Einsatz zeugt ja von einem gewissen Selbstbewusstsein.

Bei China beobachten wir schon länger eine sehr nachdrückliche, selbstbewusste und auch rücksichtslose Art, Interessen durchzusetzen – im politischen Raum, im nachrichtendienstlichen Raum, im wirtschaftlichen Raum, durchaus auch im militärischen Bereich. Das nimmt seit 2017 sehr stark zu.

Besorgt Sie das?

Ja, weil es auf mittlere Sicht auch unser Leben in Freiheit und Demokratie gefährdet.

Wenige Tage nach dem Angriff Russlands in der Ukraine hat Kanzler Scholz in einer Rede im Bundestag die Zeitenwende beschrieben. Was bedeutet das für die Arbeit des BND?

Zu unseren Aufgaben gehört auch, im militärischen Bereich aufzuklären, was sich in der Welt an Bedrohungen für Deutschland entwickelt. Und natürlich gehörte Russland schon immer dazu. Wir sind ein Nachrichten­dienst, der die Beobachtung der russischen Militärpotenzen auch nach dem Ende der Sowjetunion nie einge­stellt hat, worum uns jetzt viele beneiden. Die Zeitenwende führt dazu, dass wir unsere Expertise täglich live wieder zur Geltung bringen. Dass wir die Bundesregierung über militärische Auseinander­setzungen, über Krieg in Europa unterrichten müssen, hatten wir seit dem Kalten Krieg eigentlich in immer weiterer Ferne geglaubt.

Das Bundesverfassungsgericht hat im Mai 2020 geurteilt, dass Personen im Ausland grundrechtlich so geschützt sind wie deutsche. Wie sehr erschwert das die Arbeit des BND?

Das macht unsere Arbeit natürlich umständlicher, teurer und langsamer. Aber das ist der Preis, den man zahlen muss. Wenn Nachrichtendienste in der Demokratie akzeptiert sein wollen, dann müssen sie sich Kontrolle gefallen lassen. Es nutzt uns auch, wenn wir als gut kontrollierter Dienst dastehen. Dann bringen die Bürger uns mehr Vertrauen entgegen. Wir haben ein dichtes Netz von Kontrollinstanzen um uns herum. Wir sind, glaube ich, der am besten kontrollierte Nachrichtendienst der ganzen Welt.

Anmerkung der Redaktion: Zu Fragen rund um die gesprengten Nordstream-Pipelines wollte sich der BND-Chef nicht äußern.