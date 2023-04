BND: Auseinandersetzung mit Russland wird auch nach Friedensschluss in der Ukraine weitergehen

Wollten deutsche Banken Profit aus US-Sanktionen gegen Nord Stream 2 schlagen?

Als die USA mit Sanktionen gegen alle am Bau von Nord Stream 2 beteiligten Firmen drohten, boten sich Geldhäuser in Mecklenburg-Vorpommern offenbar als „sichere Bank“ an – um Geld vor den Behörden in Sicherheit zu bringen. Auch die Landesregierung wollte tatkräftig helfen. Das geht aus internen Mails hervor.