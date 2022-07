Annalena Baerbock in der Türkei – ein Tag voller Ausrufezeichen

Am zweiten Tag ihrer Türkei-Reise trifft Außenministerin Annalena Baerbock am Samstag Oppositionspolitiker und besucht eine Initiative, die Frauen in Fällen häuslicher Gewalt berät. Es sind Treffen, die Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan wenig gefallen dürften. Ein Treffen mit ihrem Amtskollegen Mevlüt Cavusoglu war am Freitag eher ruppig verlaufen.