Vorstoß in der Gaskrise

Vorstoß in der Gaskrise

FDP schlägt Bonus für Hartz-IV-Empfänger vor, die bei den Heizkosten sparen

Für Hartz-IV-Empfänger werden die Heizkosten in der Regel vollständig vom Jobcenter übernommen. Damit fehlt es an Sparanreizen. FDP-Fraktionsvize Lukas Köhler macht nun einen Vorschlag, wie Menschen in der Grundsicherung profitieren könnten, wenn sie weniger Gas verbrauchen.