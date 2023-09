Zehn Jahre nach dem ersten großen Bootsunglück vor Lampedusa: Gewöhnung an das Leid

In der ersten Hälfte des Jahres 2013 kommen 3.648 Migrantinnen und Migranten über das Mittelmeer auf Lampedusa an. Mehr als dreimal so viel wie im gleichen Zeitraum 2012. Im Juli führt die erste Reise des neu gewählten Papstes Franziskus auf die kleine Insel. Dort prangert er die Gleichgültigkeit der Menschen im Umgang mit Flüchtlingen an. „Wir haben uns an das Leiden des anderen gewöhnt“, sagt Papst Franziskus bei seinem Besuch. „Es betrifft uns nicht, es interessiert uns nicht, es geht uns nichts an! Die Globalisierung der Gleichgültigkeit hat uns die Fähigkeit zu weinen genommen!“

Nur knapp drei Monate später, am 3. Oktober 2013, wird das Leid für alle sichtbar. Bei einem Bootsunglück vor der Insel sterben mehr als 360 Menschen. Ihr Boot hatte Feuer gefangen und war gekentert. Die leblosen Körper trieben im Wasser direkt vor der Küste Europas, wie sich die damalige Bürgermeisterin Giuseppina Nicolini im Gespräch mit dem Evangelischen Pressedienst (epd) erinnert. Die Küstenwache kann 155 Menschen retten. Sie stammen überwiegend aus Somalia und Eritrea. Bilder von den aufgereihten Särgen wurden in die ganze Welt verbreitet. Niemand konnte mehr wegschauen.

Lampedusa, die kleine Insel südlich von Sizilien, wird zum Sinnbild für die Unfähigkeit Europas, eine gemeinsame Lösung im Umgang mit Migrantinnen und Migranten zu finden. Sie ist etwa 130 Kilometer entfernt von der tunesischen Küste und gilt daher für viele Geflüchtete auf der Suche nach einem menschenwürdigen Leben als „das Tor nach Europa“.

Neun Millionen Euro pro Monat für „Mare Nostrum“

18. Oktober 2013: Als erste Reaktion initiiert die italienische Regierung die Operation „Mare Nostrum“: Schiffe von Marine und Küstenwache werden eingesetzt, um zwischen Italien und Nordafrika Schiffbrüchige zu retten. Nach offiziellen Angaben werden so etwa 100.000 Menschen aus Seenot gerettet. Die Kosten belaufen sich auf neun Millionen Euro im Monat. „Mare Nostrum“ wird 2014 von der europäischen Mission „Triton“ abgelöst - im Mandat ist die Rettung von Migrantinnen und Migranten jedoch nicht vorgesehen. Es geht nun hauptsächlich um die Überwachung der Grenzen und Verfolgung von Schleppern.

2. Dezember 2013: Die EU unterstützt Italien mit dem neuen Grenzüberwachungssystem Eurosur, mit dem das Mittelmeer via Satellit überwacht wird. Informationen über Bewegungen an den EU-Außengrenzen werden damit allen EU-Staaten zugänglich. Die Federführung hat die EU-Grenzschutzagentur Frontex.

Tausende Bootsmigranten: Lampedusa ruft den Notstand aus Innerhalb von zwei Tagen haben fast 7.000 Menschen Italiens südlichste Insel über das Mittelmeer erreicht. Die Aufnahmekapazitäten vor Ort liegen bei etwa 400. © Quelle: Reuters

27. Juni 2014: In der Abschlusserklärung eines EU-Gipfels heißt es, das Staatenbündnis brauche eine „wirksame und gut gesteuerte Migrations-, Asyl- und Grenzpolitik“.

1. November 2014: Die Seenotrettungsoperation „Mare Nostrum“ wird von Italien eingestellt und von der europäischen Mission „Triton“ abgelöst, die der Verantwortung von Frontex unterliegt. Das Mandat: Überwachung der Grenzen und Verfolgung von Schleppern. Die Rettung von Geflüchteten aus Seenot ist nicht explizit enthalten. Im gesamten Jahr 2014 sterben UN-Daten zufolge 3.279 Migrantinnen und Migranten bei Bootsunglücken im Mittelmeer.

Im Jahr 2015 erneut schwere Bootsunglücke mit vielen Toten

April 2015: Zwei weitere schwere Bootsunglücke mit Hunderten Toten: In einem Fall ertrinken vermutlich 400 Menschen 120 Kilometer südlich von Lampedusa. Ein weiteres Boot kentert vor der libyschen Küste, zwischen 800 und 900 Menschen sterben dabei. Die italienische Marine kann 169 Leichen aus dem Meer bergen. Im Juni 2016 wird das Schiff vom Meeresgrund gehoben, in dem Wrack werden 675 weitere Leichen entdeckt.

April 2015: Die Frontex-Operation „Triton“ wird ausgeweitet. Zur gleichen Zeit nehmen erste private Seenotrettungsorganisationen ihre Einsätze auf. Sie berufen sich auf das internationale Seerecht, wonach jeder Mensch in Seenot gerettet werden muss. Diese Pflicht gilt für staatliche wie private Schiffe.

Juni 2015: Die EU-Operation „Sophia“ (Eunavfor Med) soll unter der Beteiligung von Schiffen und Luftstreitkräften die Schleuserkriminalität vor der libyschen Küste bekämpfen und die Migration eindämmen. Zudem werden Einheiten der libyschen Küstenwache, die vorwiegend aus Milizen besteht, ausgebildet.

Rechtspopulisten bekommen Aufwind

2015: Nach Angaben von Hilfsorganisationen kamen im gesamten Jahr 2015 fast eine Million Geflüchtete über das Mittelmeer nach Europa, die meisten über Griechenland und die Balkan-Route und nicht mehr von Nordafrika aus nach Italien.

Mit den steigenden Flüchtlingszahlen erhalten immer mehr rechtspopulistische Parteien Zuspruch. Bei den italienischen Parlamentswahlen gewinnt die rechte Lega von Matteo Salvini 12,5 Prozent mehr Wählerstimmen als im Jahr 2013. Sie tritt nun als Juniorpartner in eine Regierung mit der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung ein, Salvini wird Innenminister. Bis heute rühmt er sich für sein hartes Vorgehen gegen die privaten Seenotretter. Durch zahlreiche Dekrete können deren Schiffe wochenlang in italienischen Häfen festgesetzt werden, Helferinnen und Helfer werden kriminalisiert.

2016: Nach UN-Angaben sterben im April bis zu 500 Menschen bei einem Bootsunglück zwischen Libyen und Italien und im Mai innerhalb einer Woche vermutlich mehr als 1.000 bei mehreren Unglücken.

Migranten gehen von Bord des Rettungsschiffs „Sea-Watch 3“» im Hafen der Insel Lampedusa. Das Schiff der deutschen Hilfsorganisation Sea-Watch ist beschlagnahmt worden, nachdem es trotz Verbots der italienischen Behörden anlegte. © Quelle: Elio Desiderio/ANSA/dpa

„Sea Watch 3″ legt trotz Verbot in Lampedusa an

Juni 2018 bis September 2019: Italiens Innenminister Matteo Salvini, Chef der rechten Lega, erlässt zahlreiche Dekrete, die die Rettungsmissionen der privaten Seenotretter erschweren.

29. Juni 2019: Das Schiff „Sea Watch 3“ legt trotz Verbots der Behörden mit 40 geretteten Migranten an Bord im Hafen von Lampedusa an. Es streift dabei ein Schiff der Finanzpolizei. Kapitänin Carola Rackete wird daraufhin vorübergehend festgenommen.

22. September 2022: Die ultrarechte Partei Fratelli d’Italia gewinnt die Parlamentswahlen und ihre Chefin Giorgia Meloni wird Ministerpräsidentin. Im Wahlkampf hatte sie versprochen, die Fluchtroute über das Mittelmeer zu schließen. Lega-Chef Salvini wird Vizeregierungschef und ist als Verkehrsminister unter anderem für die Küstenwache verantwortlich.

16. Juli 2023: Nachdem in der ersten Hälfte des Jahres 2023 die Zahl der Migranten wieder drastisch gestiegen ist, schließen die EU und Tunesien eine Absichtserklärung, beim Thema Migration enger zusammenzuarbeiten. Im Gegenzug werden Tunesien Finanzhilfen von rund 105 Millionen Euro zugesagt.

Zehn Jahre später: Erneut Ausnahmezustand auf Lampedusa

12. September 2023: Neuer Rekord: Innerhalb von 24 Stunden kommen in Lampedusa mehr als 100 Boote an. Die Insel verhängt kurz darauf den Ausnahmezustand. Zeitweise sind fast 7.000 Geflüchtete zeitgleich in den völlig überfüllten Aufnahmelagern.

17. September 2023: EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Regierungschefin Meloni besuchen gemeinsam Lampedusa. Von der Leyen verspricht in einem 10-Punkte-Plan unter anderem eine neue EU-Mission im Mittelmeer zur Eindämmung der Migration.

20. September 2023: Das Europaparlament kündigt eine Blockade der Verhandlungen über die geplante Reform des EU-Asylrechts an, an der seit Jahren gearbeitet wird. Die Begründung: die EU-Staaten hätten sich bislang nicht zu einem umstrittenen Punkt positioniert, der unter anderem die Länge der Unterbringung von Asylsuchenden in grenznahen Einrichtungen betrifft.

IOM zählt mehr als 28.000 Tote und Vermisste seit 2014

In der EU-Asylpolitik ist in den zehn vergangenen Jahren wenig passiert. Die meisten Mitgliedstaaten halten trotz zahlreicher Debatten am alten Prinzip fest, dass das Land, über das ein Asylbewerber in die EU eingereist ist, für diesen zuständig ist. Festgelegt wurde das 2003 in der sogenannten Dublin-II-Verordnung.

Seit 2014 bis heute zählt die Internationale Organisation für Migration (IOM) mehr als 28.000 Menschen, die entweder im Mittelmeer bei der Überfahrt nach Europa ihr Leben verloren haben oder vermisst werden. „Das ist Völkermord, eine Tragödie“, sagt Giuseppina Nicolini, die 2013 auf Lampedusa Bürgermeisterin war. „Wie viele mehr braucht es denn noch, bis verstanden wird, dass ganz Europa diese große, unfassbar große Schande mit sich trägt?“

RND/epd