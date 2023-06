﻿Plant Boris Johnson sein politisches Comeback?

Boris Johnson hat einen Spitznamen. Er lautet „Bounce Back Boris“ und bedeutet, dass der 59-Jährige für gewöhnlich immer wieder auf die Beine kommt. Schließlich war der Ex-Premier noch nie der Typ, der nach einer Niederlage aufgab. Beispiele hierfür gibt es viele. So verlor er in den späten 1980er-Jahren seinen Job bei der Tageszeitung „The Times“, weil er Zitate erfunden hatte, sicherte sich daraufhin jedoch über Kontakte sofort eine neue Anstellung beim „Telegraph“. Als Brüssel-Korrespondent war er damals für seine euroskeptischen Schlagzeilen bekannt. Die EU bedrohe britische Würstchen und Krabbencocktails, behauptete er. Diese vermeintlichen Nachrichten kamen bei den Leserinnen und Lesern des konservativen Blattes gut an.

Rund 25 Jahre später hat Johnson wieder einmal seinen Job verloren. Nachdem er im vergangenen September von seinem Amt als britischer Premierminister zurücktreten musste, nahm er vor einigen Tagen auch als konservativer Abgeordneter im Parlament seinen Hut, nur um schon einen Tag später einer neuen Tätigkeit nachzugehen: als wöchentlicher Kolumnist bei der britischen Boulevardzeitung „Daily Mail“.

Partygate-Nachwirkungen zwangen Johnson zum Rücktritt

Politisch zu Fall gebracht hatten ihn insbesondere zahlreiche Partys in der Downing Street Nummer 10 und weiteren Behörden während der Corona-Pandemie. Zu Zeiten, als derlei Zusammenkünfte wegen der Lockdownregeln streng verboten waren, ging es dort im wahrsten Sinne des Wortes feuchtfröhlich zu. Es gab eine Karaoke-Maschine, Wein und Bier sowie ein Büfett. Bei den Treffen, die teilweise die ganze Nacht andauerten, sei exzessiv getrunken worden, ergaben Ermittlungen. Dass Regierungsbeamtinnen und -beamte feierten, während sich der Rest der Nation an die Vorgaben hielt, machte viele Britinnen und Briten wütend.

Die Folge von Partygate waren sinkende Umfragewerte für seine konservative Partei, der Rückhalt für Johnson schmolz dahin. Eine Rücktrittswelle im Juli 2022 in seinem Kabinett zwang ihn schließlich dazu, sein Amt aufzugeben. Nach der nur wenige Wochen andauernden Amtszeit von seiner Nachfolgerin Liz Truss, die Medien wegen ihrer Kürze mit der Haltbarkeit von Blattsalat verglichen, wurde der frühere Finanzminister Rishi Sunak im vergangenen September schließlich zum neuen konservativen Regierungschef und damit Premierminister ernannt; und er ist es bis heute geblieben.

Rishi Sunak (links) und Liz Truss kämpften um die Nachfolge Johnsons nach dessen Abgang als Premier. © Quelle: Kirsty Wigglesworth/AP/dpa

Beendet war die Partygate-Affäre damit jedoch nicht. Im Gegenteil: Johnsons vergiftetes Erbe, wie es viele Medien im Königreich beschrieben, verfolgt die Tory-Partei weiter. Ein parlamentarisches Komitee ging der Frage nach, ob der Ex-Premier das Unterhaus belogen hatte, als er immer wieder behauptete, dass er davon ausgegangen sei, dass die Beamtinnen und Beamten in der Downing Street während der Lockdowns alle Regeln befolgt hätten. Der Ausschuss kam schließlich zu dem Schluss, dass Johnson das Parlament mehrfach in die Irre geführt habe.

Einer Suspendierung von 90 Tagen entging er nur, indem er in einem wütenden Statement Anfang Juni seinen Rücktritt als Parlamentsabgeordneter erklärte. Vergangene Woche stimmte das Unterhaus überdies dafür, ihm auch seinen Parlamentspass zu entziehen. Es ist zweifelsohne ein Tiefpunkt und eine Schmach für den Ex-Premier, der nun wie alle anderen Bürgerinnen und Bürger durch die Sicherheitskontrolle gehen müsste, um ins Unterhaus zu gelangen.

Viele Briten waren von Johnson fasziniert

Dabei war Partygate beileibe nicht der einzige Fehltritt Johnsons in seiner Zeit als Premier. Schließlich benahm er sich oft daneben, war unfrisiert und nahm es mit der Wahrheit nicht so genau. So vergaß er beispielsweise im Rahmen einer Wirtschaftskonferenz in London im Jahr 2021 seinen Text und berichtete dann ausschweifend von seinem Wochenendausflug in einen Vergnügungspark namens Peppa Pig World. Lange Zeit jedoch schauten Britinnen und Briten über die Verfehlungen des Ex-Premiers hinweg. Boris eben.

Er ist die Art Mensch, mit dem man gerne mal ein Bier trinken gehen will. Tim Bale, Queen-Mary-Universität in London

Tim Bale von der Queen-Mary-Universität in London begründete dies gegenüber dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) damit, dass der 59-Jährige ein „besonderer“ Politiker gewesen sei. „Er war schon berühmt, bevor er Premierminister wurde.“ Deshalb hätten Britinnen und Briten andere Maßstäbe an ihn angelegt. Viele seien von ihm fasziniert gewesen. „Er ist die Art Mensch, mit dem man gerne mal ein Bier trinken gehen will.“

„Er war schon berühmt, bevor er Premierminister wurde“: Tim Bale von der Queen-Mary-Universität in London hat sich mit Boris Johnson beschäftigt. © Quelle: Gary Schwartz

Weil Johnson dabei aber immer auch polarisierte, verglichen ihn Beobachterinnen und Beobachter mit dem auf der Insel bekannten dunkel-klebrigen Brotaufstrich Marmite, den man entweder hasst oder liebt. In seiner neuen Kolumne in der „Daily Mail“ vermeidet Johnson bislang jedoch politische Themen. So sprach er etwa über seine misslungenen Versuche, mithilfe von Abnehmpillen Gewicht zu verlieren und über das verunglückte „Titanic“-Tauchboot. Der Milliardär Hamish Harding und dessen Freunde seien gestorben, um die Grenzen des menschlichen Wissens und der Erfahrung zu erweitern. Das sei „typisch britisch“ und erfülle ihn mit Stolz.

Seine Hoffnung ist, dass Rishi Sunak nach einer verlorenen Wahl zurücktritt. Tim Bale

Es sind vergleichsweise zurückhaltende Töne für jemanden, der den parlamentarischen Untersuchungsausschuss Anfang Juni noch als „kangaroo court“, also als Scheingericht, bezeichnet und von einer von Brexitgegnerinnen und -gegnern angeführten Hexenjagd gesprochen hatte. Was ist also los? Aus Kreisen des Ex-Premiers heißt es, dass dieser die Stimmung erst einmal abkühlen lassen wolle. Er sei im „Beobachtungs- und Wartemodus“. Aktuell wollen Johnson nur wenige konservative Politikerinnen und Politiker zurück, so Bale.

Der Politologe kann sich jedoch gut vorstellen, dass er anlässlich der Wahl im Jahr 2024 für einen Sitz kandidieren wird, der für die Tory-Partei als sicher gilt. „Seine Hoffnung wird sein, dass Rishi Sunak daraufhin nach einer verlorenen Wahl zurücktritt. Denn dann könnte die konservative Partei nach einem Politiker suchen, der bereits bewiesen hat, dass er Wahlen gewinnen kann, nach jemandem wie ihm also“, sagte er dem RND.

„Johnson versteht sich gewissermaßen als Reinkarnation des früheren Premierministers Winston Churchill. Der verbrachte in den 1930er-Jahren ja auch einige Zeit quasi in der politischen Wildnis, bevor er in der Stunde der Not wieder in die Politik gerufen wurde.“ Wie Churchill wolle auch Johnson immer im Mittelpunkt des Geschehens, im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stehen. „Er glaubt, dass er so etwas wie eine messianische Macht besitzt, mit der er die Wähler davon überzeugen kann, die Konservativen zu wählen.“

Finanziell angewiesen wäre er auf ein politisches Comeback jedoch nicht. Johnson verdiente in den ersten sechs Monaten nach seinem Rücktritt als Premier umgerechnet über 5 Millionen Euro. So erhielt er unter anderem einen Vorschuss von knapp 600.000 Euro für seine politischen Memoiren, die noch nicht erschienen sind, aber ein Bestseller werden dürften.

Enge Beziehung zum ukrainischen Präsidenten Selenskyj

Für eine 30-minütige Rede in Nigeria im März zum Thema erneuerbare Energien kassierte er überdies umgerechnet rund 270.000 Euro. Dabei lobte er das Land dafür, dass dort stabile britische Drei-Pin-Stecker benutzt würden statt den „klapprigen europäischen Varianten mit zwei Pins“. Die Kolumne bei der „Daily Mail“ wird ihm in den kommenden zwei Jahren zusätzlich umgerechnet wohl über 2 Millionen Euro einbringen.

Auch wenn sich Johnson politisch seit einigen Tagen zurückhält, in einer Sache hat er sich dennoch geäußert: zum Ukraine-Krieg. Schließlich war die Beziehung zwischen Wolodymyr Selenskyj und Johnson eng. Im September vergangenen Jahres verabschiedete sich der ukrainische Präsident mit einer emotionalen Erklärung von dem konservativen Politiker: „Bei jedem Treffen und jeder Unterhaltung hat Boris eine hervorragende Frage gestellt: Was noch? Was braucht ihr noch?“, schrieb Selenskyj.

Vergangene Woche veröffentlichte Johnson anlässlich der Ukraine Recovery Conference in London auf Twitter ein Video, in welchem er vor einer ukrainischen Flagge sitzend erneut betonte, wie wichtig es sei, dass das Land alles erhalte, was es benötige. In dieser Sache gibt er sich also nach wie vor staatsmännisch, ohne ein Staatsmann zu sein. Schließlich gehört das Vereinigte Königreich zu den wichtigsten Verbündeten der Ukraine und unterstützt das Land nach den USA und der EU finanziell am stärksten.

Während Johnsons politische Zukunft ungewiss ist, stehen ihm privat in jedem Fall interessante Zeiten bevor. Schließlich wird er bald erneut Vater. Seine Ehefrau Carrie Johnson verkündete im Mai, dass sie mit dem dritten Kind von ihm schwanger sei. Der konservative Politiker hat mindestens fünf weitere Kinder – vier bereits erwachsene mit Ex-Frau Marina Wheeler sowie eine 2009 geborene Tochter aus einer Affäre. Da kann Johnson Geld sicherlich gut gebrauchen.