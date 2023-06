Debatte im Unterhaus: Boris Johnson könnte seinen Parlamentspass verlieren

London. Boris Johnson ist bekannt dafür, dass er schwierigen Themen gerne ausweicht, wenn ihm die Argumente ausgehen. Und so drehte sich seine erste Kolumne in der konservativen Boulevardzeitung „Daily Mail“ nach seinem Rücktritt als Parlamentsabgeordneter nicht etwa um Politik, sondern darum, wie er einst vergeblich versuchte, durch die Einnahme von Pillen sein Gewicht zu reduzieren. Das ganze Land sprach über seine Verfehlungen, er übers Abnehmen. Das heißt aber nicht, dass sich die Wogen in Westminster geglättet haben. Im Gegenteil.

Vergangenes Wochenende tauchte ein Whatsapp-Video auf, das die Partygate-Affäre um Feiern während der Pandemie erneut anheizte. Darin ist zu sehen, wie zwei Dutzend Regierungsmitarbeiter im Dezember 2020 bei einer Weihnachtsfeier trinken, tanzen und darüber scherzen, dass sie die Lockdownregeln brechen. Die Szenen sorgten erneut für Schlagzeilen im Vereinigten Königreich. Die Polizei kündigte an, in der Sache zu ermitteln. Ein Ende von Partygate ist damit weiter nicht in Sicht.

Johnson müsste in der Schlange stehen wie alle anderen

Auch im Unterhaus drehte sich eine lang erwartete Debatte gestern wieder um das Thema. Die Abgeordneten entschieden darüber, ob sie den Empfehlungen eines parlamentarischen Komitees folgen und Sanktionen gegen Johnson verhängen sollen. Das Gremium betonte in einem am vergangenen Donnerstag veröffentlichten Bericht, dass der Ex-Premier das Parlament in Bezug auf die Feiern während der Lockdowns wiederholt in die Irre geführt habe. Einer Suspendierung von 90 Tagen entging er womöglich nur, indem er seinen Rücktritt als Parlamentsabgeordneter erklärte. In seiner Stellungnahme bezeichnete Johnson das Komitee als „kangaroo court“, also als Scheingericht, und sprach von einer von Brexit-Gegnern angeführten Hexenjagd.

Auf der Agenda stand am Montag außerdem, ob dem Ex-Premier sein Parlamentspass entzogen werden soll. Es wäre eine Schmach für den einstigen Politiker, der dann wie alle anderen in einer Schlange stehen und durch eine Sicherheitskontrolle gehen müsste, um in das Unterhaus zu gelangen.

Während einige Tory-Abgeordnete die vorgeschlagenen Strafen für zu hoch hielten, der Debatte aber fernblieben, sprachen sich viele Tories, die im Parlament anwesend waren, für die vorgeschlagenen Sanktionen aus. Die konservative Ex-Premierministerin Theresa May sagte, dass das Unterhaus sicherstellen müsse, dass Standards eingehalten werden. „Und in diesem Fall, so glaube ich, hat es das getan.“

Jacob Rees-Mogg, ein langjähriger Unterstützer Johnsons, betonte indes, dass auch ihm versichert worden sei, dass die Regeln befolgt worden seien, und zweifelte das Urteil des Komitees an. Eine Zustimmung zu den Sanktionen schien auch wegen der anwesenden Labour-Abgeordneten jedoch wahrscheinlich. Fraglich blieb, ob das Unterhaus tatsächlich abstimmen oder den Bericht abnicken würde.

Johnson und die Widersprüche

Ihren Anfang nahm die Partygate-Affäre im Herbst 2021, als immer mehr Fotos und Berichte zu Feierlichkeiten während der Lockdowns in der Regierungsbehörde die Runde machten. Johnson behauptete dabei erst, nichts von den Treffen gewusst zu haben. Dann betonte er, dass seine Berater ihm versichert hätten, dass alle Richtlinien eingehalten worden seien. Der Ausschuss kam jedoch zu einem anderen Schluss. Seine Mitarbeiter hätten ihm gesagt, dass es „unrealistisch“ sei, zu behaupten, dass man die Regeln befolgt habe.

Dass zu Zeiten der Pandemie Partys stattgefunden hatten, ist indes schon lange klar. Die frühere Regierungsbeamtin Sue Gray hatte im vergangenen Jahr zu dieser Frage ermittelt. Die Feiern seien nicht nur von langer Hand geplant, man sei auch sehr bemüht gewesen, diese zu vertuschen, hieß es da. Außerdem sei bei den Treffen, die teilweise die ganze Nacht andauerten, exzessiv getrunken worden. Schuld daran war, so folgerte Gray, die Führungsebene, in anderen Worten: Johnson selbst.

Ein Comeback halten sogar Verbündete für unrealistisch

Die Folge von Partygate waren sinkende Umfragewerte für die Tories und schlechte Ergebnisse für die Partei bei den Regionalwahlen im Mai vergangenen Jahres. Der Rücktritt von Rishi Sunak, der damals noch Finanzminister war, löste schließlich im Juli 2022 eine Rücktrittswelle aus, wenige Tage später erklärte Johnson, dass er sein Amt als Premier im September 2022 niederlegen wird. Nach einer kurzen Amtszeit von Liz Truss wurde Sunak zum neuen Regierungschef ernannt.

Johnson soll seinen 59. Geburtstag am Montag mit seiner Familie in Oxfordshire nordwestlich von London verbracht haben. Ob ihm dabei zum Feiern zumute war, ist fraglich. Er ließ immer wieder offen, ob er versuchen wird, an die Spitze der Partei zurückzukehren. Nach dem vernichtenden Bericht des Untersuchungsausschusses halten dies aktuell allerdings sogar viele seiner Verbündeten für unrealistisch. Von der Bildfläche verschwinden wird der Ex-Premier jedoch vermutlich nicht – selbst wenn er sich nur mit Abnehmtipps zu Wort meldet.